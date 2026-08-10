Prancūzijos žiniasklaida paskelbė Europos žvalgybos agentūrų reitingą

Lenkijai užimant devintą vietą, jos žvalgybos tinklas lenkia tokius regiono kaimynus kaip Rumunija ir Čekija, o tai sustiprina didėjančią Varšuvos svarbą Europos saugumo srityje.
Nors tyrime pabrėžiama stipri Lenkijos pozicija, vis dėlto aštuntą vietą užėmė Estija, o Vokietijos žvalgybos tarnybos, labai giriamos už savo analitinius gebėjimus, atsidūrė penktoje vietoje.
Reitingo viršūnėje – Jungtinės Karalystės agentūra MI6, labai vertinama už aukšto lygio „kurmių“ verbavimą uždaruose režimuose, pavyzdžiui, Rusijoje, Kinijoje, Turkijoje ir Irane.
Prancūzija užėmė antrą vietą dėl savo pasaulinių ryšių, užmegztų kolonijinės eros laikais, o Nyderlandai – trečią vietą dėl gilaus įsiskverbimo į Irano branduolinę programą.
Ukrainos karo meto žvalgybos tarnybos užėmė ketvirtą vietą, aplenkdamos Švediją, kuri atsidūrė šeštoje, pelniusi pripažinimą dėl savo pažangios ryšių ir elektroninės žvalgybos. Norvegija liko septintoje vietoje, o Danija – dešimtoje.
Viduržemio jūros regiono ir Vidurio Europos šalys, tokios kaip Ispanija, Italija ir Belgija, atsidūrė reitingo viduryje, o Lietuva, Portugalija ir Austrija atitinkamai užėmė 18, 19 ir 20 vietą. Paskutinę vietą tarp 21 vertintos šalies užėmė Latvija, kurios žvalgybos tarnybos gavo mažiausią balą.
Šeštadienį komentuodamas ataskaitą, Švedijos dienraštis „Svenska Dagbladet“ rašė, kad reitingas sudarytas nepaisant to, jog nė viena valstybė niekada atvirai nepripažįsta, kad samdo slaptuosius agentus.
Prasčiausiai įvertintos Bulgarijos, Kroatijos, Airijos, Graikijos, Kipro, Liuksemburgo, Maltos, Slovakijos ir Slovėnijos žvalgybos tarnybos, surinkusios nulius balų, rašo „The Baltic Sentinel“.
Naujausi komentarai