Prasidėjo paskutinis princo Harry teisinės kovos su britų bulvariniais laikraščiais etapas

Harry, dar žinomas kaip Sasekso hercogas, bei keli kiti žinomi asmenys pateikė ieškinį prieš laikraščio „The Daily Mail“ leidėją dėl įtariamo neteisėto informacijos rinkimo, siekiant kurti sensacingas antraštes.
Septyni Ieškovai kaltina „Daily Mail“ leidėją „Associated Newspapers Ltd.“ mokant privatiems detektyvams už neteisėtą pasiklausymą namuose ir automobiliuose bei telefoninių pokalbių įrašinėjimą. Tarp ieškovų taip pat yra popmuzikos superžvaigždė Eltonas Johnas (Eltonas Džonas), jo sutuoktinis Davidas Furnishas (Deividas Fernišas), aktorės Elizabeth Hurley (Elizabet Herli) bei Sadie Frost (Seidi Frost).
Leidėjas neigia kaltinimus, vadindamas juos absurdiškais.
Manoma, kad teismo procesas Londono Aukštajame Teisme truks devynias savaites, o Harry antrą kartą nuo 2023-iųjų atvyks liudyti. Jis tapo pirmuoju daugiau nei per šimtmetį aukšto rango Britanijos karališkosios šeimos nariu, kuris davė parodymus teisme.
Princas prieš leidėjus
Ši byla buvo viena iš daugelio, susijusių su plačiai paplitusiu telefoninių pokalbių pasiklausymo skandalu, kai kai kurie žurnalistai XXI amžiaus pradžioje pradėjo klausytis balso pašto pranešimų ir tai darė ilgiau nei dešimtmetį.
2023 metais aukštojo teismo teisėjas nusprendė, kad Harry tapo „Mirror Group Newspapers“ (MGN) dirbančių žurnalistų įsilaužimo į telefoną auka.
Teisėjas nustatė, kad MGN daugelį metų buvo „plačiai paplitęs ir įprastas“ įsilaužimas į telefonus. Pernai pagrindinis britų bulvarinis laikraštis, kuris priklauso Ruperto Murdocho (Ruperto Merdoko) žiniasklaidos imperijai „News Corp“, atsiprašė dėl daugelį metų trukusio telefoninio šnipinėjimo ir sutiko sumokėti už padarytą žalą.
Princo Harry turi asmenį tikslą reformuoti žiniasklaidą, kuri anksčiau jam klijuodavo „vakarėlių liūto“ etiketes bei viešai aptarinėjo jo romantinių santykių pakilimus ir nuosmukius.
Jis laiko spaudą atsakinga už savo motinos, princesės Dianos, mirtį. Princesė Diana žuvo per automobilio avariją Paryžiuje 1997 metais, kai jos vairuotojas bandė pasprukti nuo persekiojančių paparacų.
Jis taip pat kaltina juos dėl nuolatinių išpuolių prieš savo žmoną, Sasekso kunigaikštienę Meghan (Megan), dėl kurių jie 2020 metais persikėlė į Jungtines Valstijas ir atsitraukė nuo karališkųjų pareigų.
Bando atkurti santykius su karališkąją šeima
Teismo procesas vyksta tuo metu, kai Harry bando atkurti pašlijusius santykius su šeima nuo tada, kai persikėlė į JAV ir 2023 metais išleido memuarus „Atsarginis“ (Spare), o savo „Netflix“ seriale atskleidė kitas nuoskaudas dėl šeimos.
Santykiai su tėvu karaliumi Charlesu III (Karoliu III) šiek tiek atšilo praėjusį rugsėjį, kai jie pirmą kartą nuo 2024-ųjų vasario susitiko išgerti arbatos.
Tačiau visiškas jų susitaikymas atrodo mažai tikėtinas.
Teismo proceso pradžia sutampa su Charleso III kelione į Škotiją, o Harry vizitas JK greičiausiai apsiribos tik pasirodymu teisme.
