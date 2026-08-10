Prie Rusijos regionų degalinių vėl susidaro ilgos automobilių eilės

Pažymima, kad mažiausiai 12 Rusijos regionų gyventojai skundžiasi negalintys laisvai įsipilti degalų į savo automobilius ir turintys valandų valandas stovėti eilėse.
Kalbant konkrečiai, eilės susidaro degalinėse pietiniuose miestuose – Krasnodare ir Sočyje, kur anksčiau nebuvo jokių degalų tiekimo problemų, taip pat Gelendžike. Dar liepos 30 d. Krasnodaro srities gubernatorius Venjaminas Kondratjevas pareiškė, kad degalų padėtis regione „stabilizavosi“.
Kalugos srities valdžia tvirtino, kad eilės prie degalinių susidarė padidėjus paklausai prieš savaitgalį ir žmonėms norint apsirūpinti degalų atsargomis.
Smolenske tinklų „Gazprom“, „Lukoil“ ir „Neftika“ degalinės nustojo pardavinėti AI-95 ir AI-92 benziną, o prie tinklo „Rosneft“ degalinių susidaro eilės, kurios blokuoja sankryžas.
Rostove prie Dono vėl užsidarė keletas degalinių, o prie kitų pradėjo formuotis eilės.
Panaši situacija stebima Tambovo, Tulos, Uljanovsko, Penzos, Saratovo, Riazanės ir Voronežo srityse, taip pat Primorsko srityje. Kai kurių sričių degalinėse klientams į vieną baką leidžiama įpilti ne daugiau nei 30 litrų degalų.
Kaip praneša „Ukrinform“, Rusijos Federacijos Lipecko srities Jeleco rajono degalinėse susiformavo milžiniškos automobilių eilės, o daugelyje degalinių degalai visiškai pasibaigė.
Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45 proc. nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumų ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.
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