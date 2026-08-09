Prie Sicilijos krantų rasta romėnų laivo su šimtais amforų liekanų

Laive rasta šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti.
Šį radinį Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli (Alesandras Džulis) pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Laivo liekanos aptiktos maždaug už penkių kilometrų nuo Mazara del Vallo pakrantės.
Palermo policijos kultūros paveldo apsaugos skyriaus narai šeštadienį pranešė, kad laivą, kurį, manoma, statytą II–I amžiuje prieš Kristų, rado maždaug 46 metrų gylyje. Apie skendintį laivą pranešė vietos žvejai.
Apie tai, kaip užtiko šį radinį, papasakojo povandeninės žūklės entuziastai Giacomo De Mola (Džakomas De Mola) ir Igoris Bisullis (Igoris Bisulis).
„Matomumas nebuvo pats geriausias (...) Priartėjau. Ir mano širdis sustojo. Po manimi atsivėrė platus amforų plotas“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė G. De Mola, pridėjęs vaizdo įrašą iš atradimo vietos.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, laivas yra maždaug 21 metro ilgio ir šešių metrų pločio. Jame daugiausia gabentos „Dressel 1A“ tipo amforos – aukšti cilindriniai indai, dažniausiai naudoti vynui transportuoti.
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