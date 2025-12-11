Priėmė karo rizikos draudimo įstatymą

Danijos laivybos asociacijos „Danish Shipping“ teigimu, įprastomis aplinkybėmis Danijos prekybos laivyno laivai yra apdrausti komercinės draudimo rinkos.
Be draudimo laivai negali plaukti.
Parlamentas vienbalsiai priėmė keletą Karo rizikos draudimo laivams įstatymo pakeitimų, užtikrinančių, kad Danijos laivai galėtų toliau veikti, turėdami reikiamą draudimą karo metu, kai komercinė draudimo rinka nebeveikia.
„Tai, kad Danijos parlamente plačiai pripažįstama, jog Danijos laivyba yra strategiškai svarbus šalies turtas, yra nepaprastai vertinga. Tai aiškiai rodo vienbalsis šio įstatymo projekto priėmimas“, – pabrėžė Danijos laivybos bendrovės „Danish Shipping“ generalinė direktorė Anne H. Steffensen.
Per pirminį įstatymo svarstymą pramonės, verslo ir finansų ministras Morten Bødskov akcentavo, kad Danijos laivyba yra sektorius, kuris valstybei sukuria tūkstančius darbo vietų ir milijardus eksporto pajamų, todėl vyriausybė taip pat padės šiai pramonei įveikti šį iššūkį.
