Prieš JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą Europa intensyvina spaudimą įtraukti Ukrainą į derybas

Prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje, siekdami susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos, tačiau Europa primygtinai reikalauja, kad žemynas ir Ukraina būtų įtraukti į bet kokį susitarimą.
Pirmadienį Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.
JAV ir Rusijos susitikimo be Volodymyro Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad dėl susitarimo Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Tai ES atmeta.
„Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nulemtas be Ukrainos“, – bendrame pareiškime teigė Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės (JK), Suomijos lyderiai ir Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), ragindami D. Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijai.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
„Prezidentas Trumpas teisus, kad Rusija turi nutraukti karą prieš Ukrainą. JAV turi galios priversti Rusiją rimtai derėtis. Į bet kokį JAV ir Rusijos susitarimą turi būti įtraukta Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – teigė K. Kallas.
„Pirmadienį sušauksiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, kuriame aptarsime tolesnius veiksmus“, – sekmadienį paskelbtame pareiškime sakė ji.
Pirmadienio popietę vyksiančiame susitikime taip pat dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, pranešė šalies ministerija.
Jautrusis teritorijų klausimas
NATO vadovas Markas Rutte (Markas Riutė) sekmadienį televizijos ABC laidai „This Week“ sakė, kad D. Trumpas „daro spaudimą Putinui“, ir pridūrė, kad „ateinantis penktadienis bus svarbus, nes tai bus Putino išbandymas, kiek rimtai jis nusiteikęs užbaigti šį baisų karą“.
Sekmadienį Ukrainos kariuomenė pranešė, kad iš Rusijos kariuomenės, kuri pastaruoju metu pasiekė didelių laimėjimų, atkovojo kaimą Sumų srityje.
Kaimas yra šalies šiaurėje, maždaug už 20 km į vakarus nuo pagrindinių mūšio vietų tarp dviejų kariuomenių šiauriniame regione.
Maskva pareikalavo, kad Kyjivas išvestų savo pajėgas iš šių regionų, įsipareigotų būti neutralia valstybe, atsisakytų Vakarų karinės paramos ir siekio įstoti į NATO.
Kyjivas pareiškė, kad niekada nepripažins suverenios teritorijos kaip priklausančios Rusijai, nors pripažino, kad susigrąžinti rusų užgrobtas žemes reikės ne mūšio lauke, o diplomatinėmis priemonėmis.
Sekmadienį K. Kallas parėmė Kyjivo poziciją.
„Mums siekiant tvarios ir teisingos taikos, tarptautinė teisė yra aiški: visos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai“, – sakė K. Kallas.
NATO vadovas M. Rutte teigė, kad tai, jog „Rusija kontroliuoja dalį Ukrainos teritorijos“, yra realybė, ir pridūrė, kad būsimame susitarime tai galėtų būti pripažinta
„Kai kalbama apie pripažinimą, pavyzdžiui, galbūt būsimame susitarime, kad Rusija de facto kontroliuoja dalį Ukrainos teritorijos. Tai turi būti faktinis, o ne politinis de jure pripažinimas“, – sakė M. Rutte televizijai ABC.