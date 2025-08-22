Prieš kitų metų rinkimus Teksaso ir Kalifornijos valstijos skuba perbraižyti rinkimų žemėlapius

Tokioms kovoms tarp dviejų didžiausių šalies valstijų postūmį davė prezidento Donaldo Trumpo siekis apsaugoti minimalią respublikonų daugumą JAV Atstovų Rūmuose ir išvengti galimybės nuo 2027 metų įklimpti į Demokratų partijos inicijuojamus tyrimus.
Teksasas, spaudžiamas D. Trumpo, pirmas ėmėsi veiksmų kovoje, kuri, kaip perspėja demokratijos aktyvistai, gali apimti visą šalį. Trečiadienį valstijos parlamentas patvirtino naujas Kongreso rinkimų apygardų ribas, dėl kurių tikriausiai atsiras penkios papildomos respublikonų apygardos.
Tikimasi, kad penktadienį valstijos Senatas uždegs žalią šviesą įstatymo projektui ir nusiųs jį pasirašyti gubernatoriui Gregui Abbottui.
Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas – ankstyvas favoritas tapti demokratų kandidatu 2028-ųjų prezidento rinkimuose – atsakė savu nauju žemėlapio planu. Pagal jį greičiausiai būtų sukurta atsvara Teksasui ir atsirastų penkios papildomos demokratų vietos.
Ketvirtadienį valstijos įstatymų leidžiamoji valdžia didžiule balsų persvara pritarė šiam planui. Kalifornijos Atstovų rūmuose ir Senate demokratai turi triuškinamą daugumą.
Dabar rinkėjų bus klausiama, ar jie nori laikinai perbraižyti rinkimų apygardų ribas iki 2030 metų imtinai.
Teksaso Atstovų rūmai patvirtino naujas apygardų ribas po dvi savaites trukusios dramos, kurią sukėlė iš valstijos pabėgę demokratai, siekę užblokuoti balsavimą ir atkreipti visos šalies dėmesį į šališko apygardų perskirstymo problemą.
Perskirstymas paprastai vyksta kartą per dešimtmetį, atsižvelgiant į naujausio gyventojų surašymo metu užfiksuotus gyventojų skaičiaus pokyčius.
