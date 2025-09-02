Prieš Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimą Paryžiuje Macronas susitiks su Zelenskiu

„Prezidentas Macronas rytoj vakare Paryžiuje susitiks su prezidentu Zelenskiu, prieš susitikimą su visais mūsų partneriais“, – sakė E. Bonne'as.
Jis pridūrė, kad E. Macronas pasiųs žinią, jog Prancūzija, kaip šalis, norinti ir galinti suteikti Ukrainai saugumo garantijas, ir toliau laikosi savo įsipareigojimų Ukrainai.
E. Bonne'as pabrėžė Prancūzijos prezidento vaidmens koalicijoje svarbą ir priminė, kad „2024 m. prezidentas atsakė į klausimą apie galimybę suteikti saugumo garantijas Ukrainai, bet jos buvo vertinamos skirtingai“.
„Dabar, po pusantrų metų, 30 šalių dirba ties saugumo garantijomis, ir mes tai darome visapusiškai koordinuodami veiksmus su visomis savo partnerėmis Europoje ir sąjungininkais Amerikoje“, – sakė jis.
Ketvirtadienį Eliziejaus rūmuose vyksiančiam Norinčiųjų koalicijos susitikimui pirmininkaus Prancūzijos prezidentas E. Macronas ir Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
