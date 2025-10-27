Prieš Nyderlandų rinkimus svarbiausiais klausimais tapo imigracija ir prieglobsčio suteikimas

Netgi tolerancija garsėjantis Amsterdamas spalio 12 dieną pajuto įnirtingos demonstracijos prieš imigraciją, kuri prieš trečiadienį vyksiančius rinkimus apėmė daugelį Nyderlandų miestų, skonį.
Kaip ir daugelyje Europos šalių, Nyderlanduose imigracija yra aktuali politinė problema, kuri dominuoja kampanijoje prieš spalio 29 dienos rinkimus.
Apklausos rodo, kad kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV), kuri skelbia prieš islamą ir imigraciją nukreiptas idėjas ir kuriai vadovauja ugningo būdo Geertas Wildersas (Gertas Vildersas), gali vėl užimti pirmąją vietą.
„Imigracija bus svarbus veiksnys, lemsiantis, kaip balsuosiu“, – teigė slaugytoja Bianca de Vos (Bjanka de Vos).
„Manau, kad labai svarbu padėti žmonėms, bet tai neturi vykti čia, nes čia jau perpildyta“, – naujienų agentūrai AFP sakė 51 metų moteris.
Kaip ir daugelis rinkėjų, B. de Vos imigraciją sieja su kita aktualia Nyderlandų politikos tema – būsto krize, dėl kurios daug jaunų žmonių sunkiai randa, kur gyventi.
„Mano sūnus ir jauniausioji dukra negali gauti namų, nes viskas perpildyta“, – teigė B. de Vos, pasipiktinusi idėja, kad prieglobsčio prašytojams teikiama pirmenybė gauti pigų būstą.
„Atpirkimo ožiai“
Pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams padedančios grupės „Vluchtelingenwerk“ atstovė spaudai Lolkje de Vries (Lolkė de Vris) sakė suprantanti tokį požiūrį.
„Nyderlanduose iš tiesų turime būsto krizę, trūksta socialinio būsto“, – AFP sakė L. de Vries.
„Tačiau jei pažvelgsime į skaičius, pamatysime, kad mažiau nei 10 proc. socialinio būsto“ tenka prieglobstį gavusiems asmenims, pažymėjo ji.
L. de Vries teigė, kad pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai yra „atpirkimo ožiai dėl įvairiausių problemų“, su kuriomis susiduria Nyderlandai.
Pasak jos, iš tiesų jiems tenka ilgai laukti, kol bus įvertintas prieglobsčio prašymas, o tai sukelia psichologinių problemų ir sunkumų integruojantis į visuomenę.
Utrechto universiteto politikos mokslų ekspertas Marcelis Lubbersas (Marselis Liubersas) teigė, kad imigrantų laikymas atpirkimo ožiais yra senas reiškinys, kuriuo pasinaudojo kraštutinių dešiniųjų partijos.
„Nepasitenkinimas migracijos klausimais, tapatybės ir priklausymo klausimais daugeliui žmonių buvo aktualus nuo devintojo ir dešimtojo dešimtmečių“, – sakė jis AFP.
„Ir tai dabar labai sėkmingai mobilizuoja radikalios dešinės partijos“, – pridūrė M. Lubbersas, atkreipdamas dėmesį į kraštutinių dešiniųjų politikų sėkmę Prancūzijoje, Britanijoje, Vokietijoje ir Italijoje.
„Užkietėję“
Naujausiais Nyderlandų statistikos agentūros (CBS) duomenimis, 2024 metais į Nyderlandus emigravo 316 tūkst. žmonių – 19 tūkst. mažiau nei ankstesniais metais.
Remiantis Nyderlandų imigracijos ir natūralizacijos tarnybos (IND) praėjusį mėnesį paskelbtais duomenimis, pirmą kartą pateiktų prieglobsčio prašymų sumažėjo nuo maždaug 49 tūkst. 2003 metais iki apie 45 tūkst. – 8,5 proc. mažiau.
Tačiau ši tema ir toliau dominuoja politiniame diskurse ir netgi i6provokavo trečiadienį vyksiančius pirmalaikius rinkimus.
G. Wildersas sugriovė ankstesnį ministrų kabinetą, patraukdamas PVV dėl nusivylimo lėta pažanga įgyvendinant „griežčiausią visų laikų imigracijos politiką“.
Jis siūlė uždaryti Nyderlandų sieną prieglobsčio prašytojams, sustiprinti pasienio kontrolę ir išsiųsti iš šalies dvigubą pilietybę turinčius asmenis, nuteistus už nusikaltimus.
Daugelis politikos ir teisės ekspertų šiuos planus atmetė kaip neteisėtus arba nepraktiškus.
„Žmonėms jau atsibodo masinė imigracija ir žmonių, kurie iš tikrųjų čia kultūriškai nepriklauso, antplūdis“, – teigė G. Wildersas interviu AFP prieš rinkimus.
„Jei šiandien paklaustumėte daugelio olandų ar daugelio kitų šalių gyventojų, jie jaučiasi svetimi savo žemėje, svetimi savo rajone, svetimi savo mieste ar kaime“, – sakė jis.
Keliuose miestuose pyktis dėl prieglobsčio prašytojų peraugo į smurtą – žmonės, protestuojantys prieš prieglaudas netoli savo namų, susirėmė su policija.
Smurtas kilo ir rugsėjo mėnesį, kai prieš imigraciją nusiteikę demonstrantai sukėlė riaušes Hagoje ir nusiaubė centro kairės partijos D66 biurus.
L. de Vries iš „Vluchtelingenwerk“ pripažino, kad nuomonė Nyderlanduose „užkietėjo“.
„Kartu svarbu pažymėti, kad taip pat pastebime, jog Nyderlanduose daugėja žmonių, norinčių paremti pabėgėlius, ypač dabar“, – sakė ji AFP.
