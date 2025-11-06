 Princas Williamas: COP30 klimato kaitos viršūnių susitikimas yra labai svarbus momentas žmonijai

2025-11-06 19:49
BNS inf.

 Jungtinės Karalystės (JK) princas Williamas (Viljamas) ketvirtadienį pasaulio lyderiams pareiškė, kad Brazilijoje vyksiantis COP30 klimato kaitos viršūnių susitikimas yra „labai svarbus momentas“ planetai, reikalaujantis visų tautų drąsos ir įsipareigojimo.

Princas Williamas
Princas Williamas / AFP nuotr.

