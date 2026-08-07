Progresyvių kandidatų pergalės rinkimuose kelia sumaištį JAV Demokratų partijoje

Pernai Zohranui Mamdani užtikrintai laimėjo Niujorko mero rinkimus, o šią savaitę Abdulas El Sayedas pasiekė pergalę Mičigano Demokratų partijos pirminiuose rinkimuose lenktynėms dėl vietos JAV Senate. Partijos kairiajam sparui pastaruoju metu netrūksta priežasčių džiaugtis svarbiais laimėjimais konkurencijoje kovoje su nuosaikių pažiūrų demokratais, kuriuos paprastai palaiko partijos vadovybė.
„Tai tik pradžia. Tikimės išplėsti šį judėjimą visose Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – portalui „Politico“ sakė už A. El Sayedą agitavęs kairiųjų pažiūrų nuomonės formuotojas Hasanas Pikeris.
George'o Washingtono universiteto politinės vadybos profesorius Toddas Beltas mano, kad kairiųjų pažiūrų kandidatai įsitvirtina, nes „daliai žmonių jie duoda, už ką balsuoti – ne tik prieš ką“.
„Daugelis progresyvių politikų kalba apie realius įperkamumo krizės sprendimus, kai daugelis nuosaikiųjų remiasi baime, (kad toliau valdys prezidento Donaldo Trumpo respublikonai – ELTA)“, – naujienų agentūrai AFP sakė T. Beltas.
Profesorius taip pat minėjo daugelio Demokratų partijos narių nusivylimą dabartine partijos kryptimi.
„Partija nesipriešina Donaldui Trumpui tiek, kiek demokratai norėtų, todėl jie nori pokyčių vadovybėje“, – tikino T. Beltas.
Nuosaikieji neslepia susirūpinimo
Tačiau kol progresyvieji džiaugiasi, dalis nuosaikiųjų neslepia jaučiamo didelio susirūpinimo.
„Labai neramu matyti, kaip radikalūs, kraštutinių kairiųjų kandidatai laimi valstijose, kurios gali būti svyruojančios per prezidento rinkimus“, – laikraščiui „The New York Times“ sakė centristinės grupės „Third Way“ vadovas Jonathanas Cowanas.
Iš kur jų nerimas kyla? Nuosaikieji nerimauja, kad jei Demokratų partija iškels visuomenės susiskaldymą gilinančius kandidatus, dėl jų lemiamu metu partijai esą atsuks nugarą atsargūs rinkėjai, kai spręsis Kongreso ir prezidento posto likimas.
Siekdama pasinaudoti šiomis rinkėjų baimėmis, Respublikonų partija jau pradėjo vaizduoti kairiųjų kandidatus kaip pavojingus ekstremistus, kurie ilgainiui pakenks valstybei.
Iškart po to, kai trečiadienį buvo paskelbta apie A. El Sayedo pergalę pirminiuose rinkimuose prieš keturias kadencijas Kongrese dirbusią nuosaikiojo sparno kandidatę Haley Stevens, D. Trumpas pareiškė, esą „komunisto nevykėlio“ pergalė yra „puiki žinia“ respublikonams.
Tikrasis išbandymas – kadencijos vidurio rinkimai lapkritį
Vis dėlto kairiojo sparno politikams dar reikės laimėti po mažiau nei trijų mėnesių vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus, kur jų pergalė anaiptol nėra garantuota.
Rinkimų duomenų analizės svetainė „Decision Desk HQ“ ketvirtadienį pakeitė savo prognozę dėl A. El Sayedo lenktynių su buvusiu respublikonų kongresmenu Mike'u Rogersu iš „linksta demokratų naudai“ į „50/50“.
T. Beltas lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus vadina lemtingu išbandymu progresyviesiems politikams.
Jei jiems pavyks pasiekti pergales svarbiose svyruojančiose valstijose, tokiose kaip Mičiganas, „progresyvieji turės labai stiprų argumentą, kad ateityje būtent jie turėtų būti Demokratų partijos lyderių gretose“, sakė profesorius.
Atskleisdamas gilų partijos vidinį susiskaldymą, J. Cowanas sakė, kad centristinė grupė „Third Way“ nuo dabar iki 2028 m. skirs apie 15 mln. dolerių kovai su socialistinių grupių įtaka demokratų gretose, o ypač su Z. Mamdani Demokratinių socialistų judėjimu.
„Jau ruošiamės kitam karui, kuris artėja“, – laikraščiui sakė jis.
Kadangi artimiausiu metu spręsis demokratų rinkėjų balsų likimas, o kai kurie partijos nariai nerimauja, kad tradiciniai partijos rinkėjai gali atsukti nugarą tiek nuosaikiems, tiek progresyviems kandidatams, dalis politikų ragina siekti vienybės.
„Demokratų partija yra koalicija, apimanti visus – nuo centristų iki socialistų. Visiems reikia vieni kitų. Mūsų rinkėjai neieško ideologinės viršenybės. Jie ieško prasmės ir lyderystės“, – platformoje „X“ rašė centristinio tyrimų centro „Searchlight Institute“ viceprezidentas Tre Eastonas.
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