Makroekonominės analizės ir trumpalaikių prognozių centro duomenimis, „blogų“ namų ūkių paskolų apimtis jau pasiekė 2,3 trln. rublių (maždaug 27 mlrd. JAV dolerių) ir per devynis mėnesius išaugo 1,6 karto, pažymi KDC.
Daugiau nei 2,4 trln. rublių (maždaug 28,2 mlrd. JAV dolerių) vertės paskolos buvo priverstinai restruktūrizuotos – tai mechanizmas, leidžiantis bankams nuslėpti tikrąjį nemokėjimų lygį. Hipotekos ir vartojimo paskolų, išduotų 2023–2024 m. didelėmis palūkanomis, kokybė blogėja. Verslo sektoriuje viena iš penkių paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms turi būti peržiūrėta dėl mažėjančių pajamų.
Problemos paliečia tiek verslą, tiek gyventojus: įmonės praranda pelną dėl sumažėjusio eksporto, o piliečiai susiduria su realių pajamų mažėjimu ir didėjančia skolų našta. Tai rodo sisteminį Rusijos ekonominės padėties blogėjimą karo ir sankcijų sąlygomis.
KDC teigimu, šie duomenys rodo, kad Rusijos finansinis stabilumas blogėja net pagal jos pačios ekonomikos centrų vertinimus. „Blogų“ skolų kaupimasis yra tiesioginis karo išlaidų ir Kremliaus politikos, kuri toliau sekina ekonomiką, rezultatas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos metalurgijos pramonė smunka dėl eksporto apribojimų, aukštų palūkanų normų ir konkurencijos su Kinijos gamintojais, kurie užtvindo rinką pigiais produktais.
