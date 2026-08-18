PSO: tik mažiau nei pusė pasaulio sveikatos priežiūros įstaigų atitinka higienos normas

JT sveikatos ir vaikų fondų ataskaitoje nurodoma, kad pernai tik 40 proc. sveikatos priežiūros įstaigų tualetai deramai patenkino pacientų bei darbuotojų poreikius, įskaitant asmenis su judėjimo negalia.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir UNICEF pirmą kartą pateikė pasaulinius pagrindinių sanitarinių paslaugų sveikatos priežiūros sektoriuje vertinimus.
2025 metais atliktas tyrimas parodė reikšmingas spragas užtikrinant pagrindinius sanitarinius standartus. Šie standartai reikalauja, kad įstaigose būtų bent vienas darbuotojams skirtas tualetas, bent vienas pagal lytį atskirtas tualetas su priemonėmis menstruacijų higienai bei bent vienas tualetas, pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia.
Remiantis 70 šalių duomenimis, ataskaita atskleidė didelius sanitarinių sąlygų skirtumus tarp regionų. Pavyzdžiui, Užsachario Afrikoje pagrindines paslaugas užtikrina tik 23 proc. įstaigų, palyginus su 55 proc. Centrinėje ir Pietų Azijoje.
Tyrimas parodė, kad daugiau nei kas dešimta sveikatos priežiūros įstaiga visame pasaulyje išvis neužtikrina sanitarinių paslaugų, o tai paliečia 936 mln. žmonių.
Be sanitarinių sąlygų, ataskaitoje vertinamas vandens tiekimas, higiena, aplinkos valymas ir atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose.
Nustatyta, kad pernai apie 85 proc. įstaigų turėjo pagrindines vandens tiekimo paslaugas, 72 proc. – pagrindines higienos paslaugas, o 71 proc. – pagrindines medicininių atliekų tvarkymo paslaugas.
Tuo tarpu tik 59 proc. įstaigų atitiko pagrindinius aplinkos valymo standartus, kurie reikalauja tiek valymo protokolų, tiek apmokyto personalo, o tai yra svarbu infekcijų prevencijai ir kontrolei.
18 proc. įstaigų, aptarnaujančių apie 1,5 mlrd. žmonių, neatitiko nė vieno iš aplinkos valymo reikalavimų, nurodoma ataskaitoje.
Situacija ypač sudėtinga skurdesnėse šalyse.
Mažiausiai išsivysčiusiose pasaulio valstybėse aplinkos valymo standartus atitiko tik 24 proc. įstaigų.
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