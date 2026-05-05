Pulitzerio premijomis įvertinta Trumpo ir jo politikos kritika

„Mes pasisakome už pilietinį diskursą ir prieš cenzūrą“, – prieš paskelbiant laureatus sakė Pulitzerio premijų administratorė Marjorie Miller.
„Deja, tai tenka kartoti dabar, kai ribojama žiniasklaidos prieiga prie Baltųjų rūmų ir Pentagono, gatvėse kyla iššūkių laisvam žodžiui, o Jungtinių Valstijų prezidentas iškėlė milijardų dolerių vertės ieškinius dėl šmeižto ir piktavališkumo daugybei spaudos bei transliacijos priemonių“, – sakė ji.
Šiemet premijomis pagerbtas D. Trumpo griežtų priemonių prieš imigraciją ir jo sąjungininkų praturtėjimo nušvietimas. Prestižinė premija už tarnystę visuomenei skirta laikraščiui „The Washington Post“ už išsamius straipsnius apie D. Trumpo chaotiškas pastangas pertvarkyti JAV federalinę biurokratiją.
M. Miller teigimu, publikacijose itin detaliai nagrinėtas „lėšų mažinimo poveikis žmonėms ir pasekmės šaliai“.
Tiriamosios žurnalistikos premija atiteko laikraščiui „The New York Times“ už straipsnių ciklą, atskleidžiantį, kaip D. Trumpas „naudojosi valdžios teikiamomis galimybėmis užsidirbti, turtindamas savo šeimą ir sąjungininkus“.
Leidinio pranešimuose pabrėžta, kaip D. Trumpo sąjungininkai ir šeimos nariai pasinaudojo ryšiais su turtingomis Persijos įlankos regiono monarchijomis bei įsitraukimu į kriptovaliutų rinką.
Vietos naujienų kategorijoje dienraštis „Chicago Tribune“ buvo įvertintas už „vaizdingą ir energingą prozą“ aprašant, kaip federaliniai imigracijos pareigūnai šiame Vidurio Vakarų mieste surengė „į apgultį panašią invaziją“, vykdydami D. Trumpo kampaniją prieš dokumentų neturinčius migrantus.
Antra premija šioje kategorijoje atiteko naujienų organizacijoms „The Connecticut Mirror“ ir „ProPublica“ už nesąžiningos transporto priemonių vilkimo praktikos tyrimą.
Laikraščio „Miami Herald“ žurnalistė Julie K. Brown (Džuli K. Braun) gavo specialią padėką už „proveržį sukėlusius pranešimus“ 2017 ir 2018 metais apie nuteistą seksualinį nusikaltėlį Jeffrey Epsteiną.
„Jos serija „Teisingumo iškraipymas“ (Perversion of Justice), paskelbta beveik prieš dešimtmetį, atskleidė, kaip prokurorai saugojo Epsteiną nuo federalinių kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, kai jis pirmą kartą buvo apkaltintas prievarta prieš jaunas moteris“, – sakė M. Miller.
„Išradingas ir atskleidžiantis“
„The New York Times“ laimėjo „karščiausių naujienų“ fotografijos kategorijoje už Sahero Alghorros „pribloškiančius ir jautrius“ vaizdus, parodančius „Gazos Ruožo nuniokojimą ir badą dėl karo su Izraeliu“.
Naujienų agentūra „Reuters“ pelnė pripažinimą nacionalinių pranešimų kategorijoje už tai, kaip nušvietė D. Trumpo naudojimąsi vykdomąja valdžia ir jo rėmėjų įtaka siekiant „atkeršyti savo priešams“.
Naujienų agentūra „The Associated Press“ buvo pagerbta tarptautinių pranešimų kategorijoje už reportažus apie tai, kaip JAV vyriausybė leido šalies įmonėms parduoti sekimo technologijas Kinijai.
Pulitzerio premija už aiškinamąją žurnalistiką atiteko laikraščiui „San Francisco Chronicle“ už straipsnių ciklą apie Los Andželo gaisrų padarinius, atskleidžiantį, kaip draudikai nuvertino per gaisrus prarastą turtą, atmetė savininkų paraiškas ir trukdė jų pastangoms atsistatyti.
Naujienų agentūra „Reuters“ pelnė „Pulicerį“ už specializuotą žurnalistiką – komitetas įvertino „išradingą ir atskleidžiantį“ nušvietimą apie tai, kaip „Meta“ sąmoningai leido vartotojams susidurti su sukčiavimu ir manipuliacijomis dirbtiniu intelektu.
Premija už „karščiausias naujienas“ skirta dienraščiui „The Minnesota Star Tribune“ už pranešimus apie šaudynes katalikiškoje mokykloje per mokslo metų pradžios šventę, kai žuvo du vaikai, o dar 17 buvo sužeisti.
Šie pranešimai išryškino smurto naudojant šaunamuosius ginklus paplitimą JAV ir pastangų kovoti su juo ribotumą.
Pulitzerio premija už apybraižas atiteko Aaronui Parsley iš žurnalo „Texas Monthly“ už pasakojimą apie Teksaso potvynius, kurie sugriovė jo namus ir nusinešė sūnėno gyvybę.
Dramos kategorijoje laimėjo Bess Wohl kūrinys „Išsilaisvinimas“ (Liberation), istorijos kategorijoje – Jill Lepore knyga „Mes, žmonės“ (We the People), o biografijos premija skirta Amandai Vaill už „Puikybę ir malonumą“ (Pride and Pleasure).
Pulitzerio premija laikoma vienu iš prestižiškiausių apdovanojimų JAV žurnalistikoje. Ji taip pat skiriama už pasiekimus literatūros, dramos ir muzikos srityje. Šias premijas skiria Kolumbijos universitetas.
