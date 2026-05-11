Putinas: Armėnijos gali laukti Ukrainos likimas

Remiantis gegužės 9 d. Rusijos valstybinės žiniasklaidoje pasirodžiusiais komentarais, V. Putinas apie vis stiprėjantį Armėnijos bendradarbiavimą su Europos Sąjunga užsiminė per spaudos konferenciją, Maskvoje surengtą po Rusijos Pergalės dienai skirtų renginių.
V. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų „kuo greičiau“ apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į ES.
„Mano nuomone, tiek Armėnijos gyventojų, tiek mūsų, kaip pagrindinio ekonominio partnerio, atžvilgiu būtų teisinga sprendimą priimti kuo greičiau. Pavyzdžiui, surengti referendumą“, – aiškino V. Putinas.
V. Putinas pridūrė, kad tokio referendumo rezultatas suteiktų Maskvai galimybę padaryti „atitinkamas išvadas“ ir pradėti, jo žodžiais tariant, „švelnų, protingą ir abipusiai naudingą atsiskyrimą“.
Rusijos lyderis taip pat pasiūlė aptarti Armėnijos siekius įstoti į ES per būsimą Eurazijos ekonominės sąjungos (EES) – Maskvos vadovaujamo ekonominio bloko, kurį sudaro Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija ir Armėnija – viršūnių susitikimą.
Tose pačiose pastabose V. Putinas nubrėžė paraleles tarp Armėnijos pastangų integruotis į Europą ir to, kas įvyko iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą.
„Dabar mes išgyvename viską, kas vyksta Ukrainos kryptimi. Bet kur gi viskas prasidėjo? Nuo Ukrainos stojimo į ES ar bandymų į ją įstoti“, – sakė V. Putinas.
Be to, jis teigė, kad šie įvykiai vėliau lėmė „valstybės perversmą, įvykius Kryme, padėtį pietryčių Ukrainoje ir karinius veiksmus“.
Šie komentarai pasigirdo tarp Maskvos ir Jerevano tebetvyrant įtampai, susidariusiai po to, kai Armėnija ėmė stiprinti politinius ryšius su Europos Sąjunga ir kritikuoti Rusijos vadovaujamą Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją (KSSO) dėl saugumo Pietų Kaukaze.
2025 m. Armėnijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo buvo pradėtas šalies stojimo į ES procesas. Rusijos pareigūnai į tai sureagavo įspėdami, kad Armėnija galiausiai turės rinktis tarp ES ir EES.
Remiantis Rusijos vyriausybės pareiškimais, 2025 m. kovą Rusijos vicepremjeras Aleksejus Overčiukas pareiškė, kad, jeigu Armėnija siektų integracijos su Europos Sąjunga, Maskva gali persvarstyti savo ekonominius santykius su Jerevanu.
