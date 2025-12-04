Putinas atmeta galimybę grįžti į G7

Didžiajam septynetui tenkanti pasaulio ekonomikos dalis jau keletą metų mažėja, V. Putino žodžius, pasakytus interviu televizijos kanalui „India Today“, citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
D7 priklauso Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos, o jo diskusijose taip pat dalyvauja Europos Sąjunga.
Rusija iš šios grupės, kuri, Rusijai esant joje, vadinosi Didžiuoju aštuonetu, buvo pašalinta po to, kai 2014 m. aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. Jai pasitraukus, grupėje liko vieningomis vertybėmis besivadovaujančios Vakarų demokratijos, nors nuo sausio mėnesio, kai Donaldas Trumpas grįžo į prezidento postą, tarp JAV ir kitų šalių atsirado reikšmingų nesutarimų.
Rusija 1998 m. buvo priimta ne dėl savo ekonominės galios, bet dėl įtakingo vaidmens pasaulio politinėje arenoje.
Naujausiame JAV remiamame planas dėl karo Ukrainoje užbaigimo numatyta pakviesti Rusiją grįžti į D7, tačiau šį pasiūlymą sukritikavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, kuris pareiškė nemanantis, kad nariai yra pasirengę tokiam žingsniui.
V. Putino teigimu, apie tokią perspektyvą nebuvo kalbama su JAV specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, kurie antradienį lankėsi Maskvoje, kad aptartų naujausias pastangas užbaigti karo veiksmus.
