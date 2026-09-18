Putinas nurodė konfiskuoti kelių tarptautinių kompanijų aktyvus Rusijoje

Tarp kitų bendrovių minimos „Bati Logistics“, „FM Logistics“ ir „Le Monlid LLC“, kurių turtas, kaip praneša Rusijos žiniasklaida, kartu su „Nestlé“ ir „Auchan“ turtu buvo perduotas laikinai valdyti Rusijos akcinei bendrovei „L.E.V. Management“, skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
„Nestlé“ ir „Auchan“ nepaliko Rusijos rinkos po to, kai 2022 metų vasarį Rusija užpuolė Ukrainą ir tiesiog pakeitė savo veiklos modelį. Kyjivo ekonomikos mokyklos (KSE) instituto duomenimis, „Nestlé“ pašalino kelis savo pagrindinius prekių ženklus, nutraukė reklamą ir sustabdė kapitalo investicijas Rusijoje. O prancūzų „Auchan“ 2023 metais perdavė savo Rusijos dukterinę įmonę vietos vadovybės žiniai, laikydama save būtina civiline paslauga ir atsisakydama pasitraukti.
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