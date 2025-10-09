Putinas pagaliau pripažino, kad Rusija gruodį numušė Azerbaidžano lėktuvą

Tai – pirmasis Rusijos kaltės pripažinimas dėl šios katastrofos.
V. Putinas pareiškė, kad incidento, kurį jis pavadino tragedija, naktį Rusija panaudojo dvi raketas Ukrainos dronams sunaikinti ir kad jos sprogo „už kelių metrų“ nuo orlaivio.
„Tos dvi raketos nebuvo paleistos tiesiai į orlaivį. Jei taip būtų nutikę, jis būtų sprogęs vietoje“, – kalbėjo Kremliaus šeimininkas.
Pasak V. Putino, rusai oro eismo kontrolieriai patarė pilotui pamėginti nusileisti Rusijos Machačkalos mieste, bet užuot tai padaręs jis bandė nusileisti savo oro uoste, o tada – Kazachstane, kur lėktuvas ir nukrito.
„Rusija tokiais tragiškais atvejais padarys viską, kas būtina, kad atlygintų žalą, o visų pareigūnų veiksmai bus teisiškai įvertinti“, – sakė jis.
V. Putinas šį pareiškimą padarė susitikime su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Aliyevu (Ilchamu Alijevu) Tadžikistano sostinėje Dušanbėje, kur abu prezidentai dalyvauja buvusių Sovietų Sąjungos valstybių viršūnių susitikime.
Azerbaidžano oro linijų keleivinis lėktuvas sudužo 2024 metų gruodžio 25 dieną, skrisdamas iš Baku į Grozną, Rusijos Čečėnijos Respublikos sostinę.
Azerbaidžano valdžia pranešė, kad į lėktuvą netyčia pataikė Rusijos oro gynybos raketos, o tada jis bandė nusileisti vakarų Kazachstane ir sudužo.
Žuvo 38 iš 67 lėktuve buvusių žmonių.
Kremlius po to atsiprašė I. Aliyevo, kad incidentas įvyko Rusijos oro erdvėje, tačiau neprisiėmė atsakomybės už katastrofą.
Pirminiuose Rusijos oro transporto agentūros pranešimuose buvo teigiama, kad lėktuvas „Embraer 190“ buvo priverstas nukrypti nuo kurso po susidūrimo su paukščiu.
Tuo tarpu I. Aliyevas iškart po nelaimės kritikavo Maskvą už bandymą „užglaistyti“ incidentą ir nuslėpti tikrąją jo priežastį.
Ketvirtadienį jis padėkojo V. Putinui už „detalią informaciją apie tragediją“, teigė Kremlius.
Rusijos veiksmai po incidento smarkiai pablogino santykius su Azerbaidžanu – naftos turtinga valstybe, istoriškai palaikančia glaudžius ryšius su Maskva.
