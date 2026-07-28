Putino laivynas liko be parado

Rusija taip baiminasi Ukrainos dronų, kad vėl atšaukė karinio jūrų laivyno paradą. Nuo 2017-ųjų paskutinį liepos sekmadienį Sankt Peterburgo vandenyse buvo demonstruojama karinė galia, tačiau šiemet vietoj karinių laivų visi išvydo tik plaustą-orkestrą.
Antrus metus iš eilės Nevos upė buvo tuštoka – nėra kuo didžiuotis, kai rusų kreiseriai nuskandinti.
Šventė rusų jūrininkams liko nebent šeimos rate, su žaisliniais laiveliais kiemo baloje.
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Pompastiško laivų parado nebuvo. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jūreiviams Admiralitete pasakė tik kalbą, išdalijo medalius ir paaiškino, apie kokią ateitį svajoja.
„Esu tikras, kad anksčiau ar vėliau Ukraina praras vakarines žemes ir tai, kas priklausė Lenkijai, Vengrijai bei Rumunijai. Anksčiau ar vėliau – ne rytoj, galbūt ne poryt, po metų ar dvejų, dešimties ar penkiolikos, bet viskas istoriškai stos į savo vietas“, – kalbėjo Rusijos prezidentas V. Putinas.
Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, ką esą sumanė V. Putinas – jau rudenį mobilizuoti karui nuo 300 iki 500 tūkst. rusų.
„Putinas nėra pasirengęs nutraukti šio karo. Turiu žvalgybos ataskaitą. Jis rengia mobilizaciją – nori ją pradėti po Dūmos rinkimų, rugsėjo 21-osios. Ne pernelyg atvirai, nes bijo visuomenės reakcijos, tačiau spalio pradžioje to imsis, jeigu tik mes nepridarysime problemų su logistika, nafta ir degalais, o mūsų partneriai neįves plačių sankcijų dėl jo agresijos“, – teigė V. Zelenskis.
Kad yra pasirengęs kariauti iki galo, V. Putinas leido suprasti ir susitikęs su Valstybės Dūmos deputatais. Panašu, kad Rusija ketina kariauti dar bent trejus metus, nes tarp pagrindinių trejų metų biudžeto prioritetų įvardytas „gynybos stiprinimas“.
Rusijos prezidentas dėstė, kad šalis yra nesunaikinama ir pasieks visus karinius tikslus.
„Juos palaiko visa mūsų tauta, ir mes pasieksime savo tikslus. Kartu padarysime viską dėl pergalės, dėl Rusijos“, – pareiškė V. Putinas.