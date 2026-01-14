Rada paskyrė naują Ukrainos gynybos ministrą

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, atitinkamą sprendimą parėmė 277 parlamentarai.
Nuo 2019 m. gegužės M. Fedorovas ėjo prezidento patarėjo skaitmeninių reikalų klausimais pareigas.
2019 m. jis buvo išrinktas parlamento nariu.
2019 m. rugpjūčio 29 d. M. Fedorovas buvo paskirtas ministro pirmininko pavaduotoju ir skaitmeninės transformacijos ministru.
2020 m. kovo 4 d. jis buvo pakartotinai paskirtas į šias pareigas.
2023 m. kovo 21 d. M. Fedorovas buvo paskirtas inovacijų, švietimo, mokslo ir technologijų plėtros ministro pavaduotoju bei skaitmeninės transformacijos ministru.
2025 m. liepos 17 d. jis buvo paskirtas pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir skaitmeninės transformacijos ministru.
Sausio 9 d. Aukščiausioji Rada gavo gynybos ministro Deniso Šmyhalio ir pirmojo ministro pirmininko pavaduotojo bei skaitmeninės transformacijos ministro M. Fedorovo atsistatydinimo pareiškimus.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė paskirti D. Šmyhalį pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru.
Vadovauti Gynybos ministerijai buvo pasiūlyta M. Fedorovo kandidatūra.
Sausio 12 d. Aukščiausiosios Rados Skaitmeninės transformacijos komitetas pritarė M. Fedorovo atsistatydinimui iš pirmojo ministro pirmininko pavaduotojo ir skaitmeninės transformacijos ministro pareigų.
Tuo metu Aukščiausiosios Rados Nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komitetas pritarė M. Fedorovo paskyrimui gynybos ministru.
Sausio 13 d. Aukščiausioji Rada pritarė pirmojo ministro pirmininko pavaduotojo ir skaitmeninės transformacijos ministro M. Fedorovo, gynybos ministro D. Šmyhalio ir Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovo Vasylio Maliuko atsistatydinimui.
