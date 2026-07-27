Represijas prieš žiniasklaidą tęsiantis Azerbaidžanas įkalino žurnalistus, NVO darbuotojus

Tuo metu žiniasklaidos gynėjai šią bylą pavadino politine ir pabrėžė, kad ja siekiama sustabdyti jų veiklą.
„Toplum TV“ darbuotojai Mushfigas Jabbaras (Mušfigas Džabaras), Faridas Ismayilovas (Faridas Ismailovas) ir Elmiras Abbasovas (Elmiras Abasovas) buvo suimti 2024 metų kovą per policijos reidą jų žiniasklaidos priemonės biuruose Baku.
Tą pačią dieną buvo suimti keturi su šia žiniasklaidos priemone susiję NVO darbuotojai ir vienas demokratijos aktyvistas, o po dviejų dienų buvo suimtas Aleskeras Mammadli (Aleskeras Mamedlis), vienas iš televizijos stoties „Toplum TV“ įkūrėjų.
Visi devyni atmetė kaltinimus, kuriuos pavadino politiškai motyvuotais.
Baku teismas pirmadienį jiems skyrė laisvės atėmimo nuo 12 iki 15 metų bausmes, pranešė teismo salėje buvęs naujienų agentūros AFP korespondentas.
Nuo 2023 metų Azerbaidžanas suėmė dešimtis žiniasklaidos darbuotojų, kuriuos apkaltino įvairiausiais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimą ir mokesčių vengimą.
„Toplum TV“, viena iš žinomiausių nepriklausomų Azerbaidžano žiniasklaidos priemonių, buvo paskelbusi tyrimų apie įtariamą vyriausybės pareigūnų, taip pat valstybės saugumo vadovo šeimos narių korupciją.
Europos žurnalistų federacija pirmadienį paskelbtas bausmes pavadino „itin griežtomis“ ir paragino nedelsiant paleisti kaltinamuosius.
„Teismo nuosprendis patvirtina šio teismo proceso politinį pobūdį ir valdžios siekį įbauginti bei daryti spaudimą žurnalistams, kurie tiesiog atlieka savo darbą“, – teigiama pareiškime.
Buvusi sovietinė Azerbaidžano Respublika, kuriai nuo 2003 metų vadovauja prezidentas Ilhamas Aliyevas (Ilchamas Alijevas), jau seniai sulaukia žmogaus teisių organizacijų kaltinimų dėl opozicinių žiniasklaidos priemonių ir nepriklausomos žurnalistikos slopinimo.
Pasak Žurnalistų apsaugos komiteto, pernai ši Kaukazo šalis pagal įkalintų žurnalistų skaičių užėmė šeštą vietą pasaulyje, nusileisdama tik Baltarusijai, Rusijai, Izraeliui, Mianmarui ir Kinijai.
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