„Reuters“: Kinijos valstybinė bendrovė stipriai padidino rusiškos naftos importą

Rusijos naftos, kuri yra maždaug dešimčia JAV dolerių už barelį pigesnė už panašių rūšių naftą iš Brazilijos ar Vakarų Afrikos, pirkimai, pasak „Reuters“, padėjo didžiausiai valstybinei naftos perdirbimo įmonei pasaulyje išlaikyti gana stabilias perdirbimo apimtis ir eksportuoti perteklinį kurą su didelėmis eksporto maržomis.
Pasak kelių su anonimiškumo sąlyga kalbėjusių šaltinių, „Sinopec“ pristatymams liepą–rugsėjį įsigijo iš viso 30–40 Rusijos Rytų Sibiro–Ramiojo vandenyno (ESPO) rūšies naftos siuntų, arba apie 241–320 tūkst. barelių per dieną. Tai sudaro 5–6 proc. bendrovės 5,2 mln. barelių per dieną perdirbimo pajėgumų.
„Sinopec“ atstovas „Reuters“ teigė, kad veiklos klausimų bendrovė viešai nekomentuoja.
Didžiausia pasaulyje žalios naftos pirkėja Kinija nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios smarkiai sumažino bendrą naftos importą – birželį pirkimai buvo 41 proc. mažesni nei prieš metus. Liepą ir rugpjūtį degalų eksporto ribojimai buvo sušvelninti.
Pasak laivų stebėjimo bendrovės „Vortexa Analytics“ vyriausiosios Kinijos analitikės Emmos Li, liepą „Sinopec“ įsigijo apie 7,4 mln. barelių ESPO naftos.
Pasak E. Li ir keturių prekybininkų, atidžiai stebinčių ESPO prekybą, naftos perdirbimo bendrovė rugpjūčiui ir rugsėjui įsigijo mažiausiai po 10 krovinių, paprastai siekiančių po 740 tūkst. barelių.
JAV sankcijų nepripažįsta, bet iš pradžių laikėsi
„Reuters“ primena, kad Kinija ir Indija nuo karo Ukrainoje pradžios buvo didžiausios Rusijos naftos pirkėjos, tačiau didžiosios Kinijos valstybinės naftos perdirbimo įmonės, tarp jų ir „Sinopec“, spalį sustabdė tokius pirkimus, kai Vašingtonas įvedė sankcijas didžiausioms Rusijos gamintojoms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Pekinas Vašingtono sankcijas vadina vienašališkomis ir jų oficialiai nepripažįsta. Tuo metu nepriklausomos Kinijos naftos perdirbimo įmonės toliau pirko rusišką naftą.
„Reuters“ pranešė, kad „Sinopec“ Rusijos naftos pirkimus atnaujino kovą ir balandį, gavusi laikiną JAV išimtį, ir įsigijo apie 10 krovinių. Pasibaigus šiai išimčiai, bendrovė kiekius padidino, nes karas su Iranu apribojo tiekimą.
Keturi su šiuo klausimu susipažinę asmenys „Reuters“ teigė, kad naujausi „Sinopec“ ESPO pirkimai nebuvo vykdomi iš sankcionuotų subjektų ir buvo atliekami per tarpininkus, tačiau daugiau detalių nepateikė.
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