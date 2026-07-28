„Reuters“: Trumpo administracija atideda Ukrainai numatytos paramos išmokėjimą

Visos sumos išmokėjimas, „Reuters“ teigimu, atidedamas iki 2029-ųjų.
Pasak naujienų agentūros šaltinio, gegužę JAV Gynybos departamentas nusiuntė įstatymų leidėjams laišką, kuriame išdėstė savo išlaidų planą, įskaitant 2026 finansiniams metams, kurie baigiasi rugsėjo 30 d.. Tačiau praėjus dviem mėnesiams po šio laiško, lėšos vis dar nėra paskirstytos, nėra netgi įsipareigota jų skirti pagal sutartis.
Kiti du šaltiniai teigė, kad Kongreso nariai yra nepatenkinti Pentagono grafiku. Pasak įstatymų leidėjų, judama pernelyg lėtai, atsižvelgiant į Ukrainoje vykstantį karą.
Pasak „Reuters“, plane taip pat nurodyta, kad visos pagalbos paketo galutinis pristatymas numatytas 2029 m. rugsėjo 30 d. Agentūra atkreipia dėmesį, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo antroji kadencija baigiasi 2029 m. sausio 20 d.
„Reuters“ teigimu, tai reiškia, kad Ukraina gali gauti visą numatytą 400 mln. JAV dolerių paramą ir tik po to, kai D. Trumpas paliks prezidento postą.
Į „Reuters“ prašymą pakomentuoti situaciją Pentagonas iš karto neatsakė.
ELTA primena, kad antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitinka su D. Trumpu, kurį, pasak šaltinių, sieks įtikinti skubiai užtikrinti daugiau oro gynybos pajėgumų ir baigti sudaryti dronų sandorį.