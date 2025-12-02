RTL iš savo skyriaus Vokietijoje atleis 600 darbuotojų

„Žiniasklaidos rinka patiria gilius pokyčius, – sakė „RTL Deutschland“ generalinis direktorius Stephanas Schmitteris. – Norėdami išlikti sėkmingi ir konkurencingi ilguoju laikotarpiu, mes dar nuosekliau orientuosime „RTL Deutschland“ į srautinių transliacijų verslą.“
RTL teigimu, televizijos reklamos pajamos nuo 2019 m. sumažėjo 20 proc., o grupės srautinių transliacijų paslaugų abonentų skaičius išaugo nuo maždaug 800 tūkst. 2019 m. iki daugiau nei 6,5 mln. dabar.
RTL – kurio būstinė yra Liuksemburge ir kurio kontrolinį akcijų paketą valdo Vokietijos žiniasklaidos grupė „Bertelsmann“, – Vokietijos filiale dirba apie 7 500 žmonių.
Vokietijos žurnalistų sąjunga paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad šie atleidimai gali turėti įtakos bendrovės naujienų produkcijai.
„Redakcijoms, tikėtina, bus sunku išlaikyti dabartinius standartus su dar mažesniu darbuotojų skaičiumi“, – sakė profesinės sąjungos vadovas Mika Beusteris, pavadinęs šiuos atleidimus „katastrofa“ tiems, kuriuos jie palies.
Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Europos žiniasklaidos grupės konsoliduojasi, siekdamos konkuruoti su „Netflix“ bei „Amazon“ ir jų milžiniškais biudžetais.
Italijos grupė „MediaForEurope“ (MFE), priklausanti Berlusconi šeimai, rugsėjį perėmė Vokietijos transliuotoją „ProSiebenSat.1“.
RTL birželį paskelbė, kad įsigis „Sky Deutschland“.
