Rubio atvyko į Vatikaną

JAV valstybės sekretoriaus vizitas vyksta po Donaldo Trumpo karčios kritikos 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovaujančiam Leonui XIV dėl jo pozicijos karo Irane atžvilgiu.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip M. Rubio automobilių kolona važiavo Via della Conciliazione gatve – didingu prospektu, vedančiu į Šv. Petro baziliką, o tada įsuko į Vatikano miestą.
Prieš uždarą audienciją, po kurios vyks pokalbis su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu, uolus katalikas M. Rubio stengėsi gludinti savo tiesioginio vadovo nesutarimus su Katalikų Bažnyčios galva.
JAV ambasadorius prie Šventojo Sosto Brianas Burchas šią savaitę žurnalistams sakė, kad reikėtų tikėtis „atviro pokalbio“.
Tuo metu P. Parolinas trečiadienį tikino, kad „mes jį išklausysime“, atkreipdamas dėmesį, kad susitikimą inicijavo Vašingtonas.
Rubio: yra daug dalykų, apie kuriuos galima pasikalbėti
Prieš metus, 2025 m. gegužės 8 d., D. Trumpo administracija šventė Leono XIV, pirmojo istorijoje iš JAV kilusio popiežiaus, išrinkimą.
Tačiau nuo to laiko jos santykiai su Šventuoju Sostu smarkiai apkarto.
Praėjusį mėnesį JAV prezidentas socialiniame tinkle užsipuolė popiežių precedento neturinčiu būdu, pavadindamas jį „silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos srityje“.
D. Trumpas taip sureagavo į Leono XIV raginimą siekti taikos Artimuosiuose Rytuose, kur karą pradėjo Izraelis ir Jungtinės Valstijos. Popiežius pasmerkė D. Trumpo grasinimą sunaikinti Irano civilizaciją kaip „visiškai nepriimtiną“.
Prieš išvykdamas į Vatikaną M. Rubio sakė, kad kelionė buvo suplanuota dar prieš šį susikirtimą, „o tada, be abejo, įvyko tam tikrų dalykų“.
„Yra daug dalykų, apie kuriuos galima pasikalbėti su Vatikanu“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė M. Rubio, ypač pabrėždamas religinės laisvės klausimą, dėl kurio Vatikanas ir Vašingtonas sutaria.
„Manau, kad kalbėsime apie viską, kas įvyko pastarosiomis dienomis – negalime išvengti šių temų“, – trečiadienį Vatikane vykusio renginio metu sakė P. Parolinas.
Vatikano valstybės sekretorius tikino, kad taip pat bus aptarti tarptautiniai klausimai, įskaitant Lotynų Ameriką, Kubą ir Libaną.
Šventasis Sostas jau seniai atlieka aktyvų vaidmenį Kubos diplomatijoje, o kubiečių-amerikiečių kilmės M. Rubio vadovavo JAV administracijos pastangoms spausti komunistinę šalies valdžią.
Leonas XIV taip pat gerai pažįsta Lotynų Ameriką, nes du dešimtmečius dirbo misionieriumi Peru ir net įgijo Peru pilietybę.
Vatikanas: popiežius elgiasi kaip popiežius
Nepaisant M. Rubio pastangų švelninti nesutarimus, pirmadienį duodamas interviu D. Trumpas vėl sukritikavo popiežių, teigdamas, esą Leonas XIV mano, kas „Iranui turėti branduolinį ginklą yra normalu“.
„Manau, kad jis kelia pavojų daugeliui katalikų ir daugeliui žmonių“, – apie pontifiką kalbėjo D. Trumpas.
Antradienį paklaustas apie šiuos komentarus, Leonas XIV atsakė, kad Katalikų Bažnyčios misija yra „skelbti taiką“ ir Evangeliją.
„Jei kas nors nori mane kritikuoti už Evangelijos skelbimą, tegul tai daro sakydami tiesą“, –žurnalistams sakė popiežius.
„Jau daugelį metų Bažnyčia pasisako prieš visus branduolinius ginklus, todėl šiuo klausimu nėra jokių abejonių. Aš tiesiog tikiuosi, kad būsiu išgirstas Dievo žodžio vertės vardan“, – paaiškino jis.
P. Parolinas trečiadienį sakė, kad popiežiaus užsipuolimas jam „atrodo šiek tiek keistas“.
„Popiežius elgiasi kaip popiežius“, – sakė jis.
Dėl Leono XIV tautybės jo žodžiai Vašingtone turi didesnį svorį nei jo pirmtakų, ir jis tai išnaudojo, ypač kritikuodamas D. Trumpo administracijos griežtą imigracijos politiką.
Tačiau D. Trumpo pykti sukėlė būtent popiežiaus vis griežtesnė retorika prieš karą Irane.
Popiežius ir M. Rubio pirmą kartą susitiko praėjusiais metais Vatikane, praėjus vos kelioms dienoms po Leono XIV išrinkimo. JAV valstybės sekretorių tuomet lydėjo į katalikybę atsivertęs viceprezidentas J. D. Vance'as.
