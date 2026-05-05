Rumunijos premjeras parlamente pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo

Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį su Ukraina besiribojančioje Europos Sąjungos (ES) ir NATO valstybėje.
Kairiųjų socialdemokratų (PSD), didžiausios Rumunijos partijos, žingsnis prisijungti prie kraštutinių dešiniųjų ir pateikti šį pasiūlymą sulaukė kritikos, kad taip legitimizuojama stiprėjanti kraštutinė dešinė.
Iniciatyva sulaukė 281 parlamentaro palaikymo 464 vietų parlamente.
I. Bolojano liberalai (PNL) ir sąjungininkai USR buvo parlamento salėje, bet nebalsavo.
Praėjusį mėnesį PSD pasitraukė iš vyriausybės ir dėl šio pasiūlymo susivienijo su pagrindine Rumunijos kraštutinių dešiniųjų partija AUR.
Nuo pastarųjų parlamento rinkimų AUR apklausose aplenkė PSD ir turi apie 37 proc. palaikymą.
Susivienijusi su AUR, PSD pavertė ją „reikšminga politine žaidėja iš partijos, kuri buvo izoliuota, atstumta ir laikoma politinės sistemos paraštėse“, naujienų agentūrai AFP sakė politologas Costinas Ciobanu.
Po balsavimo AUR lyderis George Simionas socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad „šiandien buvo išgirstas tautos balsas“, ir paragino siekti „nacionalinio susitaikymo“.
„Rasti sprendimą“
Įtampa su PSD išaugo, kai 57 metų I. Bolojanas ėmėsi nepopuliarių taupymo priemonių, siekdamas sumažinti deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje (ES).
Po balsavimo PSD lyderis Sorinas Grindeanu pareiškė, kad I. Bolojanas turėtų atsistatydinti, o „atsakingų partijų pareiga yra rasti sprendimą“.
„Noriu, kad greitai suformuotume vyriausybę“, – sakė jis.
Proeuropietiškas prezidentas Nicusoras Danas patikino, kad 19 mln. gyventojų turinti Rytų Europos valstybė išlaikys provakarietišką kryptį, ir atmetė kraštutinių dešiniųjų vyriausybės galimybę.
„Politinės diskusijos bus sunkios, bet mano, kaip prezidento, ir politinių partijų atsakomybė yra nukreipti Rumuniją teisinga linkme“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
Prieš balsavimą parlamente I. Bolojanas gynė savo siekį vykdyti reformas ir pasmerkė pasiūlymą pareikšti jam nepasitikėjimą kaip „apgaulingą, cinišką ir išgalvotą“.
„Pasirinkau daryti tai, kas buvo skubu ir būtina mūsų šaliai“, – teigė jis.
„Nerimas“
I. Bolojano liberalai, PSD ir dar dvi proeuropietiškos partijos praėjusiais metais suformavo vyriausybę po rinkimų, kuriuose kraštutiniai dešinieji laimėjo beprecedentį trečdalį vietų parlamente.
Šis susitarimas užbaigė politinę sumaištį, kilusią po to, kai 2024 metų gruodį dėl įtarimų Rusijos kišimusi buvo anuliuoti prezidento rinkimai.
Dabar pareikštas nepasitikėjimas I. Bolojanu grasina atgaivinti šią sumaištį.
Danijos Orhuso universiteto tyrėjas C. Ciobanu teigė, kad tikėtinos kelias savaites truksiančios politinės derybos, po kurių gali būti suformuota nauja tų pačių keturių proeuropietiškų partijų vyriausybė, bet su kitu premjeru.
„Matome šį egzistencinį nerimą Socialdemokratų partijoje, nežinančioje, ką dabar turėtų daryti, kad grįžtų ten, kur buvo anksčiau“, – pridūrė C. Ciobanu.
Nuo krizės pradžios palūkanų normos, už kurias skolinasi Rumunija, pakilo, o lėja nuvertėjo euro atžvilgiu.
Rumunijai, kurios deficitas praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį siekė 7,9 proc. BVP, nuo 2020 metų taikoma ES perviršinio deficito procedūra.
