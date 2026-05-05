Rumunijos proeuropietiškam premjerui gresia nušalinimas

Didžiausia Rumunijos partija, socialdemokratai (PSD), praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgas su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų šį siūlymą.
Įtampa su PSD išaugo, kai I. Bolojanas ėmėsi stumti nepopuliarias taupymo priemones, siekdamas sumažinti deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje (ES).
Analitikai prognozuoja, kad bus pareikštas nepasitikėjimas I. Bolojanu, o tai lems sudėtingas derybas dėl naujos vyriausybės formavimo.
Parlamentas turėtų svarstyti siūlymą nuo 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, o balsavimas numatomas po pietų.
Pateikiant siūlymą jį pasirašė 254 parlamentarai, o norint jį priimti 465 vietų parlamente reikia 233 balsų.
Proeuropietiškas prezidentas Nicusoras Danas patikino, kad ši 19 mln. gyventojų turinti Rytų Europos šalis išlaikys provakarietišką kryptį.
„Politinės diskusijos bus sunkios, bet mano, kaip prezidento, ir politinių partijų atsakomybė yra nukreipti Rumuniją teisinga linkme“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.
„Aklavietė“
I. Bolojano liberalai, PSD ir dar dvi proeuropietiškos partijos praėjusiais metais suformavo vyriausybę po rinkimų, kuriuose kraštutiniai dešinieji laimėjo beprecedentį trečdalį vietų parlamente.
Šis susitarimas užbaigė politinės sumaišties laikotarpį, paženklintą prezidento rinkimų anuliavimu dėl įtarimų Rusijos kišimusi 2024 metų gruodį.
Nepasitikėjimo procedūra 57 metų I. Bolojanu dabar grasina atgaivinti šią sumaištį.
„Manau, kad yra labai didelė tikimybė, jog šis siūlymas bus priimtas“, – AFP sakė politologas Costinas Ciobanu.
Jis teigė, kad po to greičiausiai seks ilgos savaitės politinių derybų, po kurių gali būti suformuota nauja tų pačių keturių proeuropietiškų partijų vyriausybė, bet su kitu premjeru.
Tuo tarpu „lūkesčiai dėl pokyčių“ ir reformų nėra pateisinami, „atsiduriant savotiškoje aklavietėje“, nepaisant „didžiulio visuomenės spaudimo“, sakė Danijos Orhuso universiteto tyrėjas C. Ciobanu.
PSD veiksmai taip pat pavertė pagrindinę Rumunijos kraštutinių dešiniųjų partiją AUR „reikšminga politine žaidėja iš partijos, kuri buvo izoliuota, atstumta ir laikoma politinės sistemos paraštėse“, pridūrė C. Ciobanu.
PSD ir kraštutinių dešiniųjų aljansas teikiant šį siūlymą sulaukė centro dešiniųjų partijų kritikos, kurios apkaltino socialdemokratus nukrypus nuo proeuropietiško kelio.
Apie 30 nevyriausybinių organizacijų taip pat paprašė Europos socialistų partijos sustabdyti PSD narystę, jei jie toliau bendradarbiaus su kraštutiniais dešiniaisiais, o vienas PSD senatorius protestuodamas atsistatydino iš partijos.
PSD tvirtino, kad su kraštutiniais dešiniaisiais nėra „jokio politinio susitarimo po nepasitikėjimo procedūros“, tik „bendras tikslas“ atleisti I. Bolojano vyriausybę.
Rumunijai, kurios deficitas praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį siekė 7,9 proc. BVP, nuo 2020 metų taikoma ES perviršinio deficito procedūra.
