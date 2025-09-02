Rusai dalyvavo kariniame parade Vietname

Paradas prasidėjo Ba Dinh aikštėje – vietoje, kur 1945 metų rugsėjo 2 dieną revoliucijos lyderis Ho Chi Minhas paskelbė nepriklausomybę nuo Prancūzijos.
Netrukus vėl prasidėjo kovos. Vietnamo pajėgos kovojo su Prancūzija Pirmajame Indokinijos kare, kuris pasibaigė 1954 metais, kai šalis buvo padalinta į komunistinę šiaurę ir JAV remiamus pietus. Tada kilo Vietnamo karas – šiaurinė šalies dalis stojo į kovą prieš pietus ir jų sąjungininkus amerikiečius. Karas baigėsi, kai 1975 metų balandžio 30 dieną komunistų pajėgos užėmė Saigoną ir suvienijo valstybę.
Aukščiausiasis Vietnamo vadovas, Komunistų partijos generalinis sekretorius To Lamas pagerbė kovojusius už laisvę ir pakartojo valdančiosios partijos tikslus, jog iki 2045 metų Vietnamas bus „galinga, klestinti ir laiminga šalis“ bei pavadino tai „visos šalies tikslu, garbės priesaika istorijos akivaizdoje“.
„Mes norime būti draugais, gerbiamais partneriais visoms pasaulio šalims“, – teigė jis ir pridūrė, jog Hanojus niekada nesileis į kompromisus dėl Vietnamo nepriklausomybės ir suvereniteto.
Aikšte nužingsniavo karių rikiuotės, riedėjo tankai, šarvuočiai, raketų sistemos, virš galvų skriejo sraigtasparniai ir didžiules Vietnamo vėliavas nešantys reaktyviniai lėktuvai, o karinis orkestras grojo įvairius maršus.
Anot pareigūnų, beveik 16 tūkst. karių dalyvavo renginyje, o parade buvo demonstruojami nauji tankai, dideli artilerijos pabūklai, kovos mašinos-amfibijos ir raketų sistemos, pagamintos Vietname.
Pirmą kartą šalies istorijoje taip pat buvo suorganizuotas televizijos transliuojamas laivų paradas. Pietų Vietname, prie Kam Ranio uostamiesčio, buvo demonstruojami karo laivai, povandeniniai laivai, sraigtasparniai ir jūrų aviacijos lėktuvai.
Prie parado prisijungė garbės daliniai iš Kinijos, Rusijos, Laoso ir Kambodžos – anot valstybinės žiniasklaidos, tai atspindi Vietnamo tarptautines draugystes. Trečiadienį Kinija taip pat planuoja didžiulį karinį paradą Pekine, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigai paminėti.
Hanojuje minios ėmė rinktis jau likus kelioms dienoms prieš renginį. Pirmadienio naktį tūkstančiai žmonių nakvojo gatvėse tikėdamiesi užsitikrinti geresnes vietas paradui stebėti.
Renginio vaizdo įrašai greitai išplito socialiniuose tinkluose.
„Tai kažkas, kuo galima didžiuotis, – teigė 22 metų Nguyen Thi Thu Huyen po netoli Ba Dinh aikštės praleistos nakties. – Dėl to kovojo mūsų seneliai. Dabar gyvenimas yra geresnis.“
Vietnamo transformacija buvo viena iš labiausiai stulbinančių visoje Azijoje – nuo ekonomikos atvėrimo devintajame dešimtmetyje, šalis tapo elektronikos, tekstilės ir batų gamybos centru, teikdama savo produktus pasaulinėms įmonėms kaip „Samsung“ ar „Nike“. Sumažėjo skurdo, greitai ėmė augti vidurinė klasė.
Tačiau kyla naujų iššūkių – subalansuoti staigų ekonominį augimą ir reformas, senstančią populiaciją, klimato krizes, silpnas institucijas ir JAV spaudimą. Tuo pat metu reikia ir palaikyti ryšius su didžiosiomis pasaulio galiomis ir spręsti dėl pretenzijų Pietų Kinijos jūroje, kur Vietnamo interesai susikerta su didžiausios šalies prekybų partnerės – Kinijos.
