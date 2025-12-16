Patriarchas sakė, kad rusai gyvena labai gerais laikais, o tai – pirmojo nuo carų laikų „stačiatikiško“ valstybės vadovo nuopelnas. „Kartais net galvoju: Viešpatie, ar visa tai iš tikrųjų?“, – pamokslo metu stebėjosi rusų laime RSB galva. „Tai gali būti tik dovana iš aukščiau. Todėl turime dėkoti Dievui ir už mūsų šalį, ir už mūsų valdžią, ir už visa tai, ką šiandien daro Rusija“, – sakė jis, įspėjęs, kad „nedraugiškos šalys“ nuolat išbando rusų tvirtybę įvairiomis pagundomis.
Patriarchas jau ne pirmą kartą pabrėžė, kad Vakarai pergyvena dvasinę krizę, nes remiasi tik mokslu ir technologijomis. „Taip vargu ar sukursi laimingų žmonių visuomenę“, – mokė jis.
Anksčiau Kirilas jau yra sakęs, kad skerdynes Ukrainoje pradėjęs Vladimiras Putinas yra „gero krikščionio pavyzdys“ ir dažnai ragino rusus melstis už jį.
