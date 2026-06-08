Rusija atmeta Ukrainos ir Europos siūlymus atnaujinti taikos derybas

Apie tai rašo „The Kyiv Independent“.
Šie komentarai nuskambėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino atnaujinti derybas su Rusija, o Europos lyderiai nubrėžė susitarimo gaires.
BNS rašė, kad Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos vadovai, sekmadienį Londone susitikę su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė palaiką raginimą pradėti tiesiogines derybas dėl ugnies nutraukimo tarp Rusijos ir Ukrainos.
JK premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir V. Zelenskis bendrame pareiškime sakė, kad remia „pasiūlymą dėl tiesioginio Ukrainos ir Rusijos dialogo, kuriame aktyviai dalyvautų JAV ir Europa, siekiant nutraukti ugnį ir paremti tolesnes derybas“.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas užsiminė, kad karo eigą lems įvykiai mūšio lauke, o ne diplomatija.
„Nežinau, kaip tokiame fone galime išvis kalbėti apie derybas, – per spaudos konferenciją sakė S. Lavrovas. – Šiuo metu viskas priklauso ne nuo derybų, o nuo mūsų didvyrių veiksmų fronto linijoje.“
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas per savo susitikimą su žiniasklaida taip pat atmetė Europos iniciatyvą, teigdamas, kad Europos lyderiai, tęsdami karinę paramą Ukrainai, kenkia savo pačių raginimams siekti taikos.
„Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Macronas, Starmeris ir Merzas bando kalbėti apie taiką. Kartu jie pabrėžia savo ketinimą padėti (Ukrainai) gaminti naujų tipų ginklus, – sakė jis. – Argi tai nėra prieštaravimas jų retorikoje?“
Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai JAV tarpininkaujamos taikos pastangos nuo vasario mėnesio iš esmės tebėra įšaldytos, o Vašingtono dėmesį prikaustė karas su Iranu.