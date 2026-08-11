Rusija „dėl humanitarinių priežasčių“ paleido kalintą buvusį JAV jūrų pėstininką

„Pono Gilmano paleidimas nebuvo susijęs su apsikeitimu kaliniais, taip pat nebuvo suteikta jokių kitų nuolaidų“, – elektroniniame laiške teigė departamento atstovas.
„Rusijos vyriausybė poną Gilmaną išlaisvino dėl humanitarinių priežasčių“, – rašoma laiške.
2022-aisiais Rusijos teismas nuteisė R. Gilmaną puspenktų metų kalėti už policijos pareigūno užpuolimą. Vėliau dėl smurtavimo prieš kalėjimo pareigūnus jo bausmė buvo prailginta iki 10 metų.
Valstybės departamentas patvirtino, kad jis neseniai buvo priskirtas prie Rusijoje „neteisėtai sulaikytų“ asmenų.
R. Gilmano sesuo Lexie Hudson (Leksi Hadson) neseniai paskelbtame pranešime užsiminė apie smarkiai pablogėjusią jo sveikatos būklę ir paragino skubiai jį išlaisvinti.
„Ši administracija toliau stengsis, kad būtų išlaisvinti visi Rusijoje neteisėtai sulaikyti amerikiečiai, įskaitant neteisėtai sulaikytą Stepheną Hubbardą (Stiveną Habardą)“, – pridūrė Valstybės departamentas.
S. Hubbardas, pensininkas ir buvęs anglų kalbos mokytojas, 2024 metų spalį uždarame teismo procese buvo nuteistas beveik septynerius metus kalėti už „samdinio veiklą“ Ukrainos naudai. Jis šiuos kaltinimus neigia.
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