 Rusija dėl Vladimiro Putino arešto orderio už akių nuteisė TBT teisėjus ir prokurorą

Rusija dėl Vladimiro Putino arešto orderio už akių nuteisė TBT teisėjus ir prokurorą

2025-12-12 21:37
BNS inf.

 Rusija penktadienį už akių nuteisė Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) aukščiausio rango teisėjus ir vyriausiąjį prokurorą, kuriems skyrė laisvės atėmimo bausmes, keršydama už tai, kad teismas dėl karo Ukrainoje išdavė prezidento Vladimiro Putino arešto orderį.

Rusija dėl Vladimiro Putino arešto orderio už akių nuteisė TBT teisėjus ir prokurorą
Rusija dėl Vladimiro Putino arešto orderio už akių nuteisė TBT teisėjus ir prokurorą / Scanpix nuotr.

2023 metais prokuroras Karimas Khanas (Karimas Chanas) apkaltino V. Putiną neteisėtu vaikų deportavimu iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Maskva savo ruožtu iškėlė jam bylą.

55 metų K. Khanas šiuo metu laikinai neina savo pareigų dėl vidinio tyrimo dėl kaltinimų netinkamu seksualiniu elgesiu, kuriuos jis neigia.

Maskvos miesto teismas nusprendė, kad „TBT prokuroras Karimas Khanas neteisėtai persekiojo Rusijos piliečius Hagoje“ ir kad TBT „nurodė teismo teisėjams išduoti akivaizdžiai neteisėtus arešto orderius“.

Rusija nėra TBT narė ir Maskvos miesto teismo salėje nebuvo nė vieno iš kaltinamųjų.

K. Khanas už akių buvo nuteistas kalėti 15 metų, o aštuoni TBT darbuotojai, įskaitant buvusį teismo pirmininką Piotrą Hofmanskį, gavo laisvės atėmimo nuo 3,5 iki 15 metų bausmes.

Nuo tada, kai nusiuntė karius į Ukrainą, Rusija už akių paskelbė daugybę nuosprendžių disidentams, žurnalistams, opozicijos atstovams ir užsienio politikams, kurių ji negali suimti, nes jų nėra šalies teritorijoje.

Šiame straipsnyje:
Rusija
TBT
Vladimiras Putinas
arešto orderis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų