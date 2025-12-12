Rusija ėmėsi veiksmų prieš TBT, išdavusį Putino arešto orderį

TBT vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas nuteistas kalėti 15 metų, iš jų devynerius metus kalėjime, o kitus – kolonijoje sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, penktadienį pranešė Rusijos generalinė prokuratūra. Be to, aštuoniems Hagoje, Nyderlanduose, įsikūrusio TBT teisėjams, skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo trejų su puse iki 15 metų.
Pasak prokuratūros, K. Khanas pradėjo neteisėtas baudžiamąsias bylas prieš Rusijos piliečius nuo 2022 m. vasario iki kovo ir TBT išdavė neteisėtus arešto orderius.
Kadangi K. Khanas nėra Rusijoje, nuosprendis, bent jau kol kas, neužtrauks jam jokių padarinių. Gegužės mėnesį K. Khanas laikinai pasitraukė iš pareigų TBT dėl įtariamo seksualinio užpuolimo tyrimo, kol jis bus baigtas.
K. Khanui 2022 m. pradėjus tyrimus, TBT 2023 m. kovo mėnesį išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Rusijos vaikų teisių komisarės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius dėl įtariamų karo nusikaltimų Ukrainoje. TBT išdavė ir kelių aukšto rango Rusijos kariuomenės pareigūnų arešto orderius.
V. Putinas įsakė įsiveržti į Ukrainą prieš daugiau nei trejus su puse metų. TBT persekioja įtariamuosius dėl karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir agresijos. Rusija nėra TBT narė.
