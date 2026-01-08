Rusija iškeitė įkalintą prancūzų tyrėją į krepšininką

„Krepšininkas Danilas Kasatkinas, Rusijos pilietis, kuris buvo sulaikytas Prancūzijoje ir kurio ekstradicijos į Jungtines Valstijas prašė Amerikos valdžios institucijos, buvo grąžintas į Rusiją. Kasatkinas iškeistas į Prancūzijos pilietį Laurentą Claude'ą Jeaną-Louisą Vinatier“, – valstybinė naujienų agentūra TASS citavo FSB.
49 metų L. Vinatier Rusijoje atlikinėjo trejų metų laisvės atėmimo bausmę ir jam buvo pateikti nauji kaltinimai šnipinėjimu, už kuriuos jam galėjo būti skirta dar 20 metų laisvės atėmimo.
L. Vinatier buvo suimtas Maskvoje 2024 metų birželį. Rusijos valdžia jį apkaltino neužsiregistravus kaip „užsienio agentui“, tuo pačiu renkant informaciją apie Rusijos „karinę ir karinę-techninę veiklą“, kuri esą galėtų būti panaudota pakenkti jos nacionaliniam saugumui.
D. Kasatkinas JAV prašymu pernai vasarą buvo sulaikytas Prancūzijoje dėl su kibernetiniais nusikaltimais susijusių kaltinimų.
