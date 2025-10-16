Rusija nedelsiant pradės ruoštis Putino ir Trumpo susitikimui

V. Putinas ir D. Trumpas kalbėjosi tuo metu, kai diplomatinės pastangos pasiekti taiką Ukrainoje pastaruosius du mėnesius blėsta, nes rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vykęs Rusijos ir JAV vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas nedavė jokių svarių rezultatų.
„Susitarta, kad abiejų šalių atstovai nedelsdami pradės organizuoti aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris galėtų būti surengtas, pavyzdžiui, Budapešte“, – žurnalistams sakė V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas. Pasak jo, Budapeštą pasiūlė D. Trumpas, o V. Putinas tam „iškart“ pritarė.
„Tai buvo labai turiningas pokalbis, kuris tuo pat metu buvo labai atviras ir kupinas pasitikėjimo“, – pridūrė jis ir kartu pažymėjo, kad dvi su puse valandos trukęs skambutis įvyko Rusijos iniciatyva.
Abu prezidentai susiskambino Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui vykstant į Vašingtoną, kur šis su D. Trumpu, be kita ko, turėtų aptarti galimą JAV tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą.
„Vladimiras Putinas pakartojo savo mintį, kad „Tomahawk“ nepakeis padėties mūšio lauke, tačiau smarkiai pakenks mūsų šalių santykiams. Jau nekalbant apie taikaus sprendimo perspektyvas“, – dėstė J. Ušakovas.
Anot Kremliaus, D. Trumpas nurodė, kad prieš susitikdamas su V. Zelenskiu atsižvelgs į tai, ką jam pasakė V. Putinas.
Po viršūnių susitikimo Aliaskoje Maskva sustiprino smūgius Ukrainos miestuose, o pastarosiomis savaitėmis didina spaudimą energetikos ir geležinkelių infrastruktūrai. Kyjivas į tai atsakė didžiule oro kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, dėl kurios benzino kainos pasiekė rekordines aukštumas, o kai kuriuose regionuose sutriko tiekimas.
