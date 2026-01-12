Rusija pasmerkė „užsienio valstybių“ kišimąsi į Irano reikalus

Rusijos saugumo tarybos sekretorius Sergejus Šoigu per pokalbį telefonu su savo Irano kolega „griežtai pasmerkė dar vieną užsienio valstybių bandymą kištis į Irano vidaus reikalus“, pranešė valstybinė žiniasklaida.
Tai pirmoji Maskvos reakcija į plačiai paplitusius neramumus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė, kad Iranui vis griežčiau susidorojant su protestuotojais JAV yra „pasirengusios padėti“, o anksčiau perspėjo, jog gali įsakyti surengti smūgius.
Tuo metu Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pranešė svarstanti galimybę įvesti papildomas sankcijas Iranui dėl šalyje vykstančių protestų slopinimo.
Iraną jau dvi savaites krečia protestų judėjimas, išsiplėtęs nepaisant malšinimo, kuris, kaip teigia teisių gynimo grupės, virto žudynėmis.
Norvegijoje įsikūrusi teisių gynimo organizacija „Iran Human Rights“ (IHR) anksčiau pirmadienį pranešė, kad Irano saugumo pajėgoms slopinant protestų judėjimą, buvo nužudyti mažiausiai 648 protestuotojai, ir įspėjo, kad tikrasis aukų skaičius gali būti kur kas didesnis.
IHR pažymėjo, kad „pagal kai kuriuos skaičiavimus galėjo būti nužudyta per 6 tūkst. žmonių“, tačiau įspėjo, kad dėl interneto ryšio blokavimo, kurio ėmėsi Irano valdžia ir kuris tęsiasi jau beveik keturias paras, yra „nepaprastai sunku nepriklausomai patikrinti šiuos pranešimus“.
Aktyvistai baiminasi, jog dėl interneto ryšio išjungimo maskuojamos šimtus gyvybių nusinešusios represijos.
Demonstracijos prasidėjo gruodžio 28 dieną dėl Irano valiutos vertės kritimo. Šalies ekonomiką spaudžia tarptautinės sankcijos, iš dalies įvestos dėl Irano branduolinės programos. Protestai nuo to laiko suintensyvėjo ir peraugo į tiesioginius iššūkius Irano teokratijai.
