Rusija platina netikrus „TikTok“ vaizdo įrašus: štai, kokias idėjas skleidžia

Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras (KDC) prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.
„TikTok“ tinkle platinami vaizdo įrašai, kuriuose „paprastų ukrainiečių“ gatvėje klausiama jų nuomonės apie karą, mobilizaciją ar taikos derybas. Šie klipai, sukurti naudojant DI, pasižymi vienodu vizualiniu stiliumi, o apklaustieji išsako išimtinai pesimistines mintis“, – teigė KDC.
Pasak pranešimo, šių vaizdo įrašų veikėjai pasisako prieš mobilizaciją, vadina karą „beprasmišku“, kaltina vyriausybę „blokuojant taiką“ ir teigia, kad okupuotų teritorijų susigrąžinimas yra „nereikalingas“. Pagrindinis bendras visų šių vaizdo įrašų bruožas yra tas, kad jie yra visiškai sukurti DI – šis faktas patvirtintas naudojant „deep-fake“ klastočių aptikimo priemones. Tai dar vienas pavyzdys, kaip Rusija, vykdydama informacinį karą prieš Ukrainą, naudoja DI technologijas.
KDC pabrėžė, kad tokių vaizdo įrašų tikslas – demoralizuoti Ukrainos visuomenę ir sumažinti jos norą priešintis, propaguojant „taikos bet kokia kaina“ idėjas. Taip priešas siekia primesti ukrainiečiams beviltiškumo ir nusivylimo jausmus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusija tampa vis didesniu naujos informacinės grėsmės šaltiniu, nes pasitelkia DI valdomas manipuliacijas.