Rusija pradėjo importuoti benziną iš Indijos

Pirmoji siunta buvo pristatyta rugpjūčio 5 d. iš Indijos naftos perdirbimo gamyklos „Nayara Energy“, kurios akcininkė yra Rusijos valstybinė naftos ir dujų bendrovė „Rosneft“.
„Bloomberg“ duomenimis, birželio 18 d. tanklaivis „Cyclone“ pakrovė pirmąją partiją – apie 42 tūkst. tonų kuro. Liepos mėnesį krovinys buvo perkrautas į kitą laivą netoli Egipto Damietos uosto, o rugpjūčio pradžioje benzinas buvo pristatytas į Rusiją.
Apie tai, kad degalų krizės sąlygomis Rusija pradėjo pirkti benziną iš Indijos, liepos pradžioje pranešė „Reuters“. Agentūros šaltiniai teigė, kad į Rusiją buvo išsiųsta ne mažiau kaip 60 tūkst. tonų benzino. Iš viso Rusija planuoja kas mėnesį importuoti 400 tūkst. tonų benzino iš įvairių šalių, teigė agentūros pašnekovas, dirbantis šiame sektoriuje.
Indija yra viena iš didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 mln. barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo.
Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45 proc. nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumų ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo.
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