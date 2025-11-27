Rusija tremtyje veikiančią Aleksejaus Navalno grupę paskelbė „teroristine“

Maskva ėmėsi intensyviau persekioti opozicijos grupes ir su A. Navalnu susijusius asmenis net po to, kai jis 2024 metais paslaptingomis aplinkybėmis mirė kalėjime Arktyje, o visi pagrindiniai Rusijos opozicijos judėjimai veikia tremtyje.
A. Navalnas – charizmatiškas kovotojas su korupcija – buvo pagrindinis prezidento Vladimiro Putino varžovas savo šalyje, į protestus prieš Kremlių sutraukdavęs šimtus tūkstančių žmonių, o institucijos jį nuolat suimdavo ir persekiodavo.
Rusijos Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį pranešė, kad nusprendė Jungtinėse Valstijose registruotą Kovos su korupcija fondą, kuriam vadovauja buvę A. Navalno bendražygiai, pavadinti „teroristine organizacija“ ir uždrausti jo veiklą Rusijoje.
Teismas nurodė, kad organizacija „siekia skatinti, pateisinti ir remti terorizmą“.
Anksčiau A. Navalnas ir jo organizacijos buvo pavadintos „ekstremistinėmis“, o tai yra panašių teisinių pasekmių turintis pavadinimas, pagal kurį jų veikla Rusijoje taip pat uždrausta.
Kremlius nuolat naudoja tokias etiketes, kad susidorotų su savo oponentais ir priverstų juos užsidaryti arba pabėgti į tremtį.
Reaguodamas į šį sprendimą, Kovos su korupcija fondas teigė, jog „tikrieji teroristai yra Vladimiras Putinas ir jo bendrininkai – žmonės, kurie pradėjo karą, žudo civilius gyventojus ir politinius oponentus bei įkalina žmones“.
Jo atstovai pavadino tai politine taktika slopinti opoziciją ir įspėjo, kad netrukus toks pat likimas ištiks ir kitas nepriklausomas žiniasklaidos ir žmogaus teisių grupes.
Spalio mėnesį, kai byla buvo pateikta Rusijos teismui, tarptautinė organizacija „Amnesty International“ teigė, kad šis sprendimas gali atverti masinių represijų vartus.
Nuo 2022 metų vasario mėnesio, kai pradėjo plataus masto puolimą Ukrainoje, Rusija masiškai sustiprino kritikų tildymo kampaniją.
A. Navalno sąjungininkai teigia, kad nepaskelbti laboratoriniai tyrimai rodo, jog jis buvo nunuodytas kalėjime.
Maskva atmetė bet kokius teiginius, kad A. Navalnas buvo nužudytas.
