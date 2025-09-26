Rusija už akių nuteisė Estijos Narvos muziejaus vadovę

Pasak tyrėjų, M. Smorževskihh-Smirnova padėjo „2023, 2024 ir 2025 metais ant Narvos pilies sienos iškabinti plakatus su Rusijos prezidento atvaizdais ir tekstais, kuriuose pateikta melaginga informacija apie jo karo nusikaltimus“.
Pastaraisiais metais gegužės 9 dieną ant Narvos pilies sienos būdavo pakabinamas plakatas su užrašu „Putinas, karo nusikaltėlis“, praneša „Postimees“.
Plakatas matomas iš Rusijos, kitoje upės pusėje, Ivangorode. Rusijos pasieniečiai pareikalavo jį nuimti, tačiau Estijos valdžios institucijos atsisakė tai padaryti.
M. Smorževskihh-Smirnova nuo 2024 metų vasaros yra Rusijos vidaus reikalų ministerijos ieškomų asmenų sąraše.
Prokuratūra prašė skirti jai 12 metų laisvės atėmimo bausmę bendrojo režimo pataisos kolonijoje.
