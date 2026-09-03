Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų Rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą.
S. Lavrovas teigė, kad Vokietijos Goethe's (Gėtės) institutui priklausantys kultūros centrai Maskvoje, Sankt Peterburge ir Jekaterinburge bus uždaryti, ir pridūrė, jog bet koks kitas atsakas reikštų Rusijos „savigarbos“ trūkumą.
Kalbėdamas Rytų ekonomikos forume Vladivostoke, S. Lavrovas pareiškė, jog Vokietija „negalėjo nesuprasti“, kad Rusų namų uždarymas „reikš jos kultūrinio buvimo Rusijoje pabaigą“.
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