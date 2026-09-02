Rusijoje dėl kariuomenės kritikos suimta vaikų hospiso vadovė

38-erių metų Lida Moniava yra Maskvoje įsikūrusios labdaros organizacijos, teikiančios gyvenimo pabaigos priežiūrą nepagydomai sergantiems vaikams ir jauniems suaugusiesiems, įkūrėja ir direktorė.
Jos suėmimas susijęs su 2023 metais per pirmąsias karo metines platformoje „Telegram“ paskelbtu įrašu, kuriame ji užsiminė apie Jungtinių Tautų (JT) duomenis, rodančius tūkstančius civilių aukų, agentūrai AFP pareiškė jos advokatas Michailas Biriukovas.
Prokurorai ją kaltina „veikus esant vedamai politinės neapykantos“, sakė M. Biriukovas.
Jei ji bus pripažinta kalta, jai grės iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė.
Už sunkių nusikaltimų tyrimą atsakingas Rusijos Tyrimų komitetas paskelbė, kad jai buvo pareikšti kaltinimai „sąmoningu melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų naudojimą skleidimu“.
„Moniava buvo sulaikyta. Apklausos metu ji nepripažino kaltės dėl įtariamo nusikaltimo“, – teigiama komiteto pranešime.
Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ L. Moniavos suėmimą pavadino „dar vienu įžūliu Rusijos valdžios bandymu numalšinti bet kokias antikarines nuotaikas“.
Nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo savo puolimą, Rusijos policija sulaikė tūkstančius žmonių už pasisakymus prieš karą – kruviniausią Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Prokurorai kritikuojančiuosius Rusijos kariuomenę dažnai kaltina „melagienų“ skleidimu.
Rusijos žiniasklaidos reguliavimo institucija šalies žiniasklaidos priemonėms liepė pranešant apie konfliktą remtis tik „oficialiais Rusijos šaltiniais“, o tai iš esmės reiškia tik Rusijos gynybos ministerijos teikiamą informaciją.
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