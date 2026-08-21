Rusijos aukso atsargos – mažiausios per šešerius metus

Nuo metų pradžios Rusijos banko aukso atsargos sumažėjo 1,6 mln. uncijų, skelbia portalas „TVP World“. Remiantis ketvirtadienį centrinio banko paskelbtais duomenimis, rugpjūčio 1 d. Rusijos banko aukso atsargos sumažėjo iki 73,2 mln. uncijų – tai 1,6 mln. uncijų mažiau nei metų pradžioje.
Šiuo metu atsargos yra mažiausios nuo 2020 metų sausio, o per pirmuosius septynis šių metų mėnesius atsargų vertė sumažėjo 33,7 mlrd. JAV dolerių.
Rusijos biudžetas patiria vis didesnį spaudimą, o Kremlius ieško būdų, kaip finansuoti karą Ukrainoje. Gegužę laikraštis „Financial Times“ pranešė, kad karas Ukrainoje šiemet Rusijai kainuos 24 mlrd. eurų daugiau nei planuota, o 2027 ir 2028 metais numatomi dar didesni išlaidų perviršiai.
Maskva kadaise buvo didžiausia aukso pirkėja pasaulyje, kol 2020 metų pradžioje sustabdė pirkimus. 2022 metais Rusija nurodė, kad vėl pradės pirkti auksą, tačiau, kaip teigia „Bloomberg“, centrinio banko aukso pirkimai vis dar siekia 2020 metų lygį.
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