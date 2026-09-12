Rusijos delegacija lankysis G20 susitikime – Zelenskis norėtų susitikti su Putinu

„Rusijos delegacija dalyvaus energetikos ministrų susitikime, kuris vyks rugsėjo 14–16 d. Hiustone, JAV pirmininkaujant G20“, – Rusijos ambasadorius, atsakingas už su G20 susijusius klausimus, Maratas Berdejevas paskelbė socialinėje platformoje „Telegram“.
Jis pridėjo, kad Rusijos delegacijoje bus energetikos, užsienio reikalų ir gamtinių išteklių ministerijų atstovai.
Tai, kad rusai vėl dalyvaus G20 renginyje, paaiškėjo po to, kai anksčiau rugsėjo mėnesį Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas buvo pakviestas į G20 finansų ministrų susitikimą Šiaurės Karolinos valstijoje, o tai sukėlė Ukrainos ir Europos sąjungininkų nepasitenkinimą.
„Manome, kad dabar ne laikas normalizuoti santykius su Rusija ar jai dalyvauti tokiose derybose“, – pareiškė Valdis Dombrovskis, Europos Sąjungos komisaras atsakingas už ekonomiką.
Vis dėlto, V. Zelenskis pats neatmeta galimybės susitikti su V. Putinu per G20 viršūnių susitikimą vėliau šiais metais.
„Taip, be abejo, mes turime atvykti. Mes turime susitikti, pasikalbėti ir priimti sprendimus“, – V. Zelenskis sakė duodamas interviu „Deutsche Welle“.
G20 viršūnių susitikimas Majamyje įvyks gruodžio 14–15 d. Remiantis oficialioje renginio svetainėje pateikta informacija, Ukraina kol kas neįtraukta tarp šalių, nepriklausančių G20, kurios būtų pakviestos dalyvauti renginyje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kol kas nenusprendęs, ar kviesti V. Putiną į G20 renginį Majamyje. Tai yra jautrus klausimas, nes Rusija toliau kariauja prieš Ukrainą.
Pastaruoju metu Vašingtonas sustiprino pastangas ieškoti sprendimo, kaip įveikti diplomatinę aklavietę Rusijai vykdant plataus masto invaziją prieš Ukrainą, kurią ji pradėjo 2022 m. vasario 24 d.
D. Trumpas neseniai savo pasiuntinius Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį nusiuntė į Maskvą ir Kyjivą tartis dėl karo užbaigimo.