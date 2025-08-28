Rusijos FSB nori gauti prieigą prie „Yandex“ išmaniųjų namų sistemos

Pasak „The Moscow Times“, Maskvos arbitražo teismas birželio mėnesį skyrė „Yandex“ 10 000 rublių (1 200 JAV dolerių) baudą už atsisakymą vykdyti šį reikalavimą. Žmogaus teisių advokatai sakė tyrimų leidiniui „Agentstvo“, kad tai pirmas viešai žinomas atvejis, kai FSB bando gauti prieigą prie „Alisos“, kuri yra panaši į „Amazon“ asistentą „Alexa“.
Ekspertai teigia, kad šis atvejis rodo, jog teisėsaugos institucijos plačiai interpretuoja Rusijos kovos su terorizmu įstatymus, pagal kuriuos telekomunikacijų ir interneto bendrovės privalo išsaugoti naudotojų komunikaciją ir perduoti ją saugumo tarnyboms, kai pateikiamas teismo orderis.
Verslo laikraštis „Vedomosti“ pranešė, kad „Yandex“ nesiuntė savo atstovo į birželį vykusį teismo posėdį, kuriame bendrovė buvo pripažinta kalta dėl FSB reikalavimo nevykdymo. Vienas informacijos saugumo specialistas „Vedomosti“ sakė, kad bendrovėms pigiau sumokėti palyginti nedideles baudas nei dalytis naudotojų duomenimis su valstybinėmis institucijomis, o pats procesas esą kainuoja labai brangiai.
Tas pats Maskvos teismas anksčiau skyrė „Yandex“ panašias baudas už tai, kad ji atsisakė suteikti FSB prieigą prie savo geolokacijos paslaugos, privačių pokalbių ir kitos informacijos, rašoma „Telegram“ naujienų kanale „Telecom Review“.
„Yandex“ viešai nekomentavo nė vienos iš nurodytų bylų. Jos programų kūrėjai tvirtina, kad „Alisa“ balso duomenis perduoda į debesų serverius tik tada, kai vartotojai aktyvuoja asistentą ištardami žodžius „Yandex“ arba „Alisa“.
