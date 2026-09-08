Iš Rusijos ir toliau nuteka kapitalas, „išgaravo“ milijardai dolerių

Remiantis Centrinio banko duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį Rusijoje užfiksuotas rekordinis 12,2 mlrd. JAV dolerių nutekėjimas, skelbia portalas „TVP World“. Ši suma buvo 8,7 karto didesnė už pirmąjį ketvirtį užregistruotus 1,4 mlrd. JAV dolerių ir yra didžiausias ketvirtinis rodiklis nuo 1994 metų, kai centrinis bankas pradėjo rinkti šiuos duomenis.
Ankstesnis rekordas – 8,3 mlrd. JAV dolerių – buvo užfiksuotas 2009 metų pirmąjį ketvirtį, pranešė „The Moscow Times“.
Toks ženklus kapitalo nutekėjimas gali turėti reikšmės Rusijai, nes į užsienį perkelti pinigai gali sumažinti vidaus rinkoje esančios užsienio valiutos pasiūlą, daryti spaudimą rubliui ir nukreipti lėšas nuo investicijų šalies viduje.
Ši suma buvo įtraukta į centrinio banko mokėjimų balanso kategoriją „klaidos ir praleidimai“, kuri oficialiai traktuojama kaip „statistinių neatitikimų“ rodiklis. Tokie duomenys gali atsirasti dėl ataskaitų pateikimo spragų, vertinimo skirtumų, laiko neatitikimų ir kitų neatitikimų. Šie skaičiai nenurodo susijusių šalių ar pagrindinių sandorių. Tačiau ekonomistai teigia, kad į šią kategoriją taip pat gali patekti sandoriai, kurie nėra užregistruoti kitur mokėjimų balanse.
Vienas „The Moscow Times“ cituotas ekonomistas teigė, kad ši kategorija gali slėpti neįregistruotus kapitalo nutekėjimus. O kitas sakė, kad tai gali būti lėšų judėjimas per kanalus, kurie nėra registruojami kaip tiesioginės investicijos užsienyje, importo mokėjimai ar paskolų grąžinimai.
Tokie skaičiai sustiprino kalbas, kad turtingi rusai perkelia lėšas į užsienį.
„Bloomberg“ liepą citavo šešis turtingus rusus ir kitus šalies milijardierius gerai pažįstančius asmenis, kurie teigė, kad kai kurie turtingiausi Rusijos asmenys, susirūpinę dėl ekonomikos sulėtėjimo, valstybės finansų ir lėšų konfiskavimo rizikos, perkėlė milijardus dolerių į užsienį. Tarp lėšų perkėlimo vietų minėti Jungtiniai Arabų Emyratai, Kipras, Turkija, Saudo Arabija ir Afrika.
Kai kurie milijardieriai taip pat vis aktyviau investuoja į kriptovaliutas, auksą, nekilnojamąjį turtą užsienyje ir privačius investicinius fondus.
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