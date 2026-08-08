Rusijos karas Ukrainoje padėjo Šiaurės Korėjai per ketverius metus susižerti 22 mlrd. JAV dolerių

Nors Jungtinės Tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik keturis kartus didesnis nei per ankstesnį ketverių metų laikotarpį gauta suma.
Šį pajamų iš užsienio šuolį didžiąja dalimi lėmė Šiaurės Korėjos karinių santykių su Rusija plėtra po to, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, rodo „Bloomberg“ atlikta prekybos duomenų, žvalgybos vertinimų ir nepriklausomų tyrimų analizė.
Ukrainos žvalgybos vertinimais, 2025 metų pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50 proc. Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių.
Pietų Korėjos skaičiavimais, Šiaurės Korėja taip pat nusiuntė į Rusiją nuo 16 tūkst. iki 22 tūkst. karių.
Korėjos studijų specialistas Andrejus Lankovas agentūrai „Bloomberg“ teigė, kad ginklų pardavimas Rusijai Šiaurės Korėjai yra tarsi „laimėjimas loterijoje“, o išaugusi prekyba su Kinija užtikrina patikimą „pensiją“.
„Šiaurės Korėja yra stipresnėje padėtyje nei bet kada per pastaruosius 35 metus“, – sakė jis.
Korėjos centrinio banko vertinimais, Šiaurės Korėjos ekonomika 2025 metais išaugo maždaug 3,5 proc. ir augo trečius metus iš eilės.
Pchenjanas, pasak ekspertų, taip pat diversifikuoja savo pajamas pasitelkdamas kriptovaliutos vagystes.
Pajamų įverčiai nėra tikslūs, nes Šiaurės Korėja neskelbia patikimų ekonominių duomenų, o didžioji dalis jos prekybos vyksta slapta.
Vis dėlto analitikai teigia, kad bendra tendencija yra aiški, o Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) šį didesnį nenumatytą pelną, anot jų, naudoja savo karinių planų įgyvendinimo spartinimui.
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