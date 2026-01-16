Rusijos pajamos už naftą ir dujas smuko iki žemiausio lygio per penkerius metus

Naftos ir dujų pardavimas 2025 m. davė iš viso beveik 93 mlrd. eurų pajamų, rodo ketvirtadienį paskelbti skaičiai. Tai yra žemiausias lygis nuo 2020 m. ir 24 proc. sumažėjimas, lyginant su ankstesniais metais.
Dėl karo Ukrainoje Europos Sąjunga (ES) ir JAV Rusijos naftos ir dujų sektoriui taiko daug sankcijų. Spalį JAV į sankcijų sąrašą įtraukė abi didžiausias rusų naftos įmones „Lukoil“ ir „Rosneft“. Tačiau Rusija ir toliau parduoda naftą ir dujas tokioms partnerėms, kaip Kinija, Indija ir Turkija – anot ekspertų, iš dalies apeidama Vakarų sankcijas.
