Rusijos propaganda nusitaikė į žymų prancūzų politiką

Šie įtariami kišimosi veiksmai vykdomi Prancūzijai ruošiantis kitais metais vyksiantiems prezidento rinkimams, kuriuose kraštutiniai dešinieji turi didžiausią tikimybę laimėti.
Saugumo institucijos aptiko „išorinį kišimąsi, kilusį iš Rusijos ir su Rusijos centrine valdžia susijusių struktūrų“, nukreiptą prieš buvusį centro pažiūrų ministrą pirmininką, naujienų agentūrai AFP sakė 37-erių politiko komandos narys.
„Viginum“, Prancūzijos vyriausybės institucija, atsakinga už kovą su dezinformacija internete, trečiadienį nurodė operaciją aptikusi diena anksčiau.
Ši priežiūros tarnyba, anot jų, pakankamai užtikrintai kampaniją priskyrė prorusiškam „Matrioškos“ tinklui.
Anot saugumo šaltinio, ji išliko gana nepastebima ir sulaukė tik kelių tūkstančių peržiūrų.
Sugeneruotas turinys pasirodė socialiniame tinkle „X“: įrašuose, apsimetant realiomis Prancūzijos žiniasklaidos priemonėmis, buvo melagingai tvirtinama, kad G. Attalis serga Parkinsono liga arba palaiko palankesnę politiką asmenims, neteisėtai užimantiems svetimą būstą.
Šaltinis, artimas G. Attaliui, teigė, kad išpuolį tikriausiai paskatino jo palankumas Ukrainai po to, kai Rusija 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją.
Pastarosiomis savaitėmis kitas su Rusija susijęs propagandos tinklas taikėsi į dar du politikus.
Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją, nukreiptą prieš Raphaelį Glucksmanną (Rafaelį Gliuksmaną), kairiųjų pažiūrų Europos Parlamento (EP) narį ir griežtą Kremliaus kritiką, kuris kitais metais tikriausiai kandidatuos į šalies vadovo postą, antradienį AFP nurodė saugumo tarnybų šaltinis.
Šios pastangos buvo atsektos iki su Rusijos žvalgyba siejamo propagandos tinklo „Storm-1516“, teigė šaltinis.
Tas pats tinklas praėjusį mėnesį socialiniuose tinkluose taip pat taikėsi į kandidatą Edouard'ą Philippe'ą, kitą buvusį centristinių pažiūrų ministrą pirmininką, skleisdamas melagingą informaciją apie jo sveikatą.
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