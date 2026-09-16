Per Rusijos smūgį sunaikintas buvusios Volodymyro Zelenskio televizijos studijos sandėlis

V. Zelenskis, kuris prieš tapdamas prezidentu buvo populiarus komikas, prodiuserinę bendrovę „Kvartal 95“ su partneriais įkūrė 2003 metais.
Ši studija yra sukūrusi kai kurias iš populiariausių Ukrainos televizijos laidų, įskaitant komedijos serialą apie išgalvotą prezidentą, kuris atnešė V. Zelenskiui šlovę.
V. Zelenskis šio Rusijos smūgio kol kas nekomentavo.
„Dėl dar vieno Rusijos dronų išpuolio buvo sunaikintas sandėlis, kuriame buvo saugomi mūsų studijos rekvizitai“, – pranešė „Kvartal 95“ socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kartu su juo (sandėliu) praradome daugybę dekoracijų, kostiumų ir rekvizitų, kurie dvidešimt metų buvo mūsų koncertų, televizijos laidų, filmų ir serialų dalis“, – pridūrė bendrovė.
„Kvartal 95“ pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, regis, liepsnojantis sandėlis, o kitoje – ant grindų besimėtančios apdegusios nuolaužos.
V. Zelenskis didžiąją dalį savo ankstyvosios karjeros dirbo televizijoje, be kita ko, ir Rusijoje.
2013 metais jis buvo vienas iš Rusijos valstybinės televizijos Naujųjų metų išvakarių laidos vedėjų.
„Kvartal 95“ nutraukė veiklą Rusijoje po to, kai Maskva 2014 metais aneksavo Krymą.
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